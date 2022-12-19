Красноярские специалисты опровергают сенсационную новость о реальном прототипе «Юнона и Авось» командоре Резанове

Памятник Николаю Резанову в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские специалисты из краевого краеведческого музея опровергают новость об установлении точной даты смерти командора Резанова. Информация вначале появилась в социальных сетях. Потом разлетелась по СМИ – один из посетителей экскурсии (красноярский блогер и журналист Андрей Мужщинский) в государственном архиве Красноярского края «обнаружил» метрическую книгу Воскресенского собора, в которой была сделана запись с указанием даты гибели Резанова – «14 марта 1807 года». Правда, сам момент сенсации оказался на поверку очень сомнительным. Во-первых, личность русского дипломата, путешественника, изучается очень давно и детально специалистами, посему данные метрической книги – едва ли открытие. Во-вторых, даже многочисленные исследования так и не поставили точку – ни в точной дате его смерти, ни в месте, где он захоронен.

Та самая метрическая книга Фото: Андрей Мужщинский

- Точную дату гибели специалистам пока выяснить не удалось, - объяснил корреспонденту «Комсомольской правды-Красноярск» заместитель директора Красноярского краевого краеведческого музея Илья Куклинский. - Существует расхождение – в метрической книге Воскресенского собора указана дата «14 марта 1807 года», а на оригинальном надгробии, которое было установлено на кладбище около Воскресенского собора, выбита дата смерти «1 марта 1807 года» и дата захоронения «13 марта 1807 года» по старому стилю. Есть фотография этого надгробия, где все это хорошо видно. Кто-то в те времена допустил ошибку – церковный писарь или человек, изготавливавший надгробие. Разница небольшая, но, как считают краеведы, довольно существенная. Так что дата смерти Николая Резанова требует уточнения. Об этой ошибке, кстати, писала еще красноярский историк Ольга Аржаных в своей книге «Тайна командора» много лет назад, - поясняет «Комсомолке» заместитель директора Красноярского краевого краеведческого музея Илья Куклинский.

Фото: Илья Куклинский

Фото: Илья Куклинский

Фото: Илья Куклинский

Правда, сам автор поста Андрей Мужщинский, оказывается, и не претендовал ни на какие сенсации:

- Это так интерпретировали, что я якобы первооткрыватель какой-то, - объяснил он в беседе с корреспондентом «КП-Красноярск».По сути, я ничего не открыл: как нам рассказывали на экскурсии сотрудники государственного архива Красноярского края, запись в метрической книге была опубликована еще очень давно, и даже оцифрована. Она есть в открытом источнике. Я просто рассказал об этом у себя на странице. А по поводу расхождения в датах - всё может быть. Вы ж не хуже меня знаете четыре основных источника информации: документ, человек, наблюдение и эксперимент. Метрическая книга, хранящаяся в архиве, это документ, на который можно опираться, как на свидетельство о смерти. И нет оснований не верить этой цифре, пока не доказано обратное другими документами. Ну и этот памятник, восстановленная копия которого стоит сейчас около БКЗ, появился не в год смерти Резанова, а через несколько десятков лет, если верить интернету – в 1831 году. Так что запись в метрической книге по времени появления - самый близкий документ к непосредственно дню смерти командора.

Андрей Мужщинский в госархиве Фото: соцсети

В истории смерти камергера Николая Резанова еще одной загадкой остается место его текущего захоронения. Как известно, он был похоронен на кладбище в Воскресенском соборе, но потом, по некоторым данным, его останки были перенесены.

- Это вопрос спорный. Краеведы, общавшиеся со старожилами, нашли информацию, что после того, как собор взорвали, останки Резанова были перенесены на Троицкое кладбище. Поэтому сейчас, помимо памятника на БКЗ, где раньше был собор, на кладбище есть кенотаф – условное место погребение камергера, куда люди приходят почтить его память. Но под этим памятником нет исторического захоронения. Где на самом деле находятся его останки – никому доподлинно неизвестно, - отмечает Илья Куклинский.

НАША СПРАВКА:

Николай Резанов - русский дипломат, путешественник. Руководил первым русским кругосветным плаванием. Первый официальный посол России в Японии. Составитель одного из первых русско-японских словарей. Погиб в Красноярске, когда возвращался домой из путешествия. Во время пути он простудился, несколько дней находился в тяжелом состоянии. Когда он окреп, то продолжил свой путь, во время которого почувствовал себя хуже, упал с лошади и ударился головой. Его довезли до Красноярска, где Резанов скончался.

Резанов обрел популярность после появления рок-оперы «Юнона и Авось», где рассказывается о его любви к пятнадцатилетней Консепсьон Аргуэльо (Кончите) — дочери коменданта Сан-Франциско. В основу постановки легла поэма «Авось» поэта Андрея Вонесенского. Больше 20-ти лет роль знаменитого путешественника исполнял на сцене ЛЕНКОМа Николай Караченцев.