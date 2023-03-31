Красноярец отсудил у туроператора 1,2 миллиона рублей за отмененный отдых в Южной Америке Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска смог отсудить у турфирмы более 1,2 миллионов рублей за отменное путешествие в Южную Америку. Об этом сообщает глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Мужчина купил у фирмы «Мастерская приключений» тур в Эквадор, Перу и Венесуэлу. У туроператора не было офиса, поэтому все вопросы по будущему путешествию красноярец решал через мессенджер.

Уже перед самой поездкой турфирма без объяснения причины отменила тур. Обескураженный красноярец пытался узнать, в чем дело, но на связь с ним выходить перестали. Тогда он обратился в Роспотребнадзор, который дал три заключения по каждому туру в суд.

В итоге турфирму обязали выплатить в пользу мужчины компенсации на сумму более 1,2 миллионов рублей. В не вошли штраф, стоимость самих путевок, моральный вред и неустойка.