Материнский капитал: кому, сколько, когда

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Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).

Кому положен материнский капитал

Право на материнский (семейный) капитал возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, у следующих граждан РФ, независимо от места их жительства:

- Маме, у которой родился или усыновлен второй, третий или последующий ребенок начиная с 1 января 2007 года.

- Маме, у которой родился или усыновлен первый ребенок начиная с 1 января 2020 года.

- Папе, если он является единственным усыновителем второго, третьего или последующего ребенка и ранее не воспользовался правом на дополнительные меры государственной поддержки, решение суда об усыновлении которого вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года.

- Папе, независимо от наличия у него гражданства РФ в том случае, когда у матери прекращается право на получение материнского капитала.

- Папе, воспитывающему первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 г., второго, третьего или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 г., в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных детей, либо объявление ее умершей.

- Папе, если он является единственным усыновителем первого ребенка и ранее не воспользовался правом на дополнительные меры государственной поддержки, решение суда об усыновлении которого вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года.

Программа материнского капитала действует до конца 2026 года.

Размер материнского капитала

Для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года. + 188 681 руб. 53 коп., если в семье появится второй ребенок - 586 946 руб. 72 коп.

Для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год, а также с тремя и более детьми, если ранее право на материнский капитал у этих семей не возникало - 586 946 руб. 72 коп.

Для семей, в которых второй ребенок появился с 2020 года, а также третий и любой следующий ребенок, если до его появления права на материнский капитал не было - 775 628 руб. 25 коп.

Сертификат на материнский капитал

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически по данным реестра ЗАГС. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на портале Госуслуг. Семья может распоряжаться материнским капиталом, получив сертификат в электронной форме в беззаявительном порядке.

Как направить материнский капитал на ежемесячную выплату

Средства материнского (семейного) капитала на основании заявления о распоряжении могут направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в районе проживания на дату обращения за назначением указанной выплаты.

Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. При наличии в семье нескольких детей в возрасте до трех лет по заявлению лица, получившего сертификат, ежемесячная выплата может быть назначена на каждого ребенка.

Ежемесячная выплата осуществляется в размере величины прожиточного минимума для детей* (см.таблицу), установленной в районе проживания семьи с детьми на дату подачи заявления.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Если заявление о получении ежемесячной выплаты подано не позднее трех месяцев с месяца рождения ребенка (родного, усыновленного), ежемесячная выплата осуществляется с месяца рождения ребенка (родного, усыновленного). В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется с месяца обращения за ее назначением.

С 2021 года Социальный фонд самостоятельно собирает сведения о доходах заявителя и членов его семьи.

Внимание!

Первая выплата поступит в течение 5 рабочих дней после одобрения. В дальнейшем выплаты будут поступать 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц.

В настоящее время выплаты поступают за текущий месяц, то есть в марте семьи получают выплаты за март. В рамках переходного периода выплата за апрель поступит 14 апреля, выплата за май - 5 июня.

Материнский капитал на улучшение жилищных условий

Распорядиться материнским капиталом на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, исполнится три года. Исключение – уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также направление средств материнского капитала на погашение жилищных кредитов и займов. В этом случае воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения (усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.

Направить средства материнского капитала можно на:

- приобретение жилого помещения;

- строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с привлечением строительной организации;

- строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства без привлечения строительной организации;

- компенсацию затрат за построенный или реконструированный объект индивидуального жилищного строительства;

- уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья;

- погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного;

- погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья;

- уплату цены по договору участия в долевом строительстве;

- платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг (супруга) является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.

Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории России.

Материнский капитал на образование детей

Направить материнский капитал на образование любого из детей можно, когда ребенку, в связи с рождением которого выдан сертификат, исполнится три года. Исключение составляет дошкольное образование – по этому направлению материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения ребенка, который дает право на сертификат.

На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет. Организация либо индивидуальный предприниматель, оказывающий образовательные услуги, должны находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Материнский капитал на накопительную пенсию мамы

Средства (часть средств) материнского капитала по заявлению женщины, получившей сертификат, могут быть включены в состав средств пенсионных накоплений и переданы в доверительное управление управляющей компании или в негосударственный пенсионный фонд – по выбору мамы.

Материнский капитал на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов

Средства материнского капитала или часть его средств могут быть направлены на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов посредством компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг.

Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида, так и на усыновленного, в том числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида или последующих детей-инвалидов в любое время после рождения или усыновления ребенка, с рождением или усыновлением которого возникло право на получение сертификата.

Как подать заявление

Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в любой территориальный орган Социального Фонда России независимо от места жительства (пребывания) или фактического проживания лично, через личный кабинет на портале Госуслуг или в МФЦ.

Когда перечислят средства

В случае удовлетворения заявления перечисление средств (части средств) материнского (семейного) капитала осуществляется ОСФР по Красноярскому краю в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Лапко, управляющая ОСФР по Красноярскому краю:

«Материнский капитал - одна из самых востребованных мер поддержки семей с детьми. Начиная с 2007 года жители края получили более 270 тысяч сертификатов на материнский капитал, более 230 тысяч семей уже полностью или частично распорядились его средствами.

Более 197 тысяч семей с помощью средств материнского капитала улучшили свои жилищные условия, более 18 тысяч - направили средства на образование детей, более 14 тысяч получают единовременную выплату. Программа действует до 2026 года, но распоряжение средствами материнского капитала временем не ограничено».