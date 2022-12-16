Секунда до верной гибели: в Норильске водитель автобуса чудом выжил после столкновения с самосвалом

Стоп-кадр видео ЧП Красноярск

До безумия страшное ДТП произошло в Норильске, Красноярский край. Вечер, пурга, пассажирский автобус спокойненько себе едет по одной из улиц северного городка, кроме водителя в транспорте никого – машина едет в гараж. На встречной полосе тяжеленный самосвал. Казалось бы, обычная дорожная обстановка но тут…

Машины практически поравнялись на дороге, когда самосвал начало заносить. Водитель потерял управление. Его задняя часть кузова оказалась на встречной для него полосе, где как раз двигался автобус. Самосвал летел прямо в лоб пассажирскому транспорту, туда, где сидел 45-летний мужчина. Удар был очень мощный, переднюю часть автобуса просто покорежило.

Что же в это время происходило в водительской кабине?

С момента начала заноса до столкновения транспорта прошло несколько секунд. Водитель, судя по всему, не сразу распознал грозящую ему опасность, поэтому спокойно сидел и рулил автобусом. Но когда он понял, что автомобилист на самосвале не справляется с заносом, то до столкновения оставалась лишь секунда. Секунда до верной гибели – спастись после удара многотонного кузова ему вряд ли бы удалось. Вот в эту самую секунду он успел просто нырнуть вправо, и то даже на пол не успел упасть, просто ушел с траектории несущегося самосвала. Мужчина выжил, к счастью, кабину автобуса смяло ровно до того места, где он находился. Что творилось в голове у него в тот момент представить страшно. А когда он понял, что жив…?

Фото: тг-канал Телеграм Норильска

В шоковом состоянии водитель вернулся к рулю после удара, заглушил двигатель автобуса и даже что-то пытался найти на усыпанной осколками панели управления.

В ГИБДД «КП-КРАСНОЯРСК» рассказали, что водитель автобуса хоть и ушел от удара, но все равно его зацепило – мужчина получил серьезные травмы и находится в больнице. Водитель же самосвала отделался синяками и ссадинами.

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На кадрах – Березовский район, довольно-таки ранее утро. Сильный туман, гололед и несколько серьезно разбитых машин. Голос за кадром рассказывает (звук из видео пришлось убрать из-за количества нецензурной брани – прим.ред.), что здесь только что произошло несколько мелких аварий, в это время демонстрируется обстановка вокруг. (Подробнее)