Эксперт рассказал, какие автомобили чаще всего угоняют в Красноярском крае

Статистика показывает, что у угонщиков популярны машины определенных марок. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае угоняют машины практически каждый день. Какие автомобили чаще всего попадают в эту сводку?

29 марта слушателям радио «Комсомольская правда» в Красноярске об этом рассказал начальник отдела по борьбе с кражами и угонами автотранспортных средств МВД по краю Владимир Лапин.

По статистике, в кражах и угонах автомобилей чаще всего мелькают одни и те же марки машин. Самая популярная цель для угонщиков – Toyota, потому что на этот автомобиль постоянный спрос у покупателей, и его несложно продать. Причем любой модели, и не обязательно «свежего» года выпуска.

О самых угоняемых автомобилях рассказал начальник отдела по борьбе с кражами и угонами автотранспортных средств МВД по Красноярскому краю Владимир Лапин. Фото: радио «Комсомольская правда» в Красноярске

Отечественный автотранспорт тоже похищают часто. Но в большинстве случаев его «уводят», чтобы покататься и бросить, а не обогащения ради. Бывает, машины сдают на металлолом. Преступников привлекает легкая «добыча»: владельцы российских «легковушек» нечасто устанавливают на них сигнализации и «хитрушки». Кстати, по опыту раскрытия подобных преступлений, угоны чаще всего совершают спонтанно и в нетрезвом состоянии, выбирая доступные цели.

В целом, подобных преступлений стало меньше. Если в 2021 году было украдено 225 машин, а угнано - 560, то в 2022 году совершено 215 краж и 515 угонов.

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