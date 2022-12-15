В Красноярске учеников школы №10 эвакуировали из-за дыма

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске около 13.00 сегодня, 15 декабря, из здания школы № 10 эвакуировали всех учеников. Причиной стало задымление, отмечает телеграм-канал «ЧП Красноярск».

По сообщениям очевидцев, сильный запах дыма чувствовался даже на третьем этаже. Однако, как отметили в пресс-службе МЧС России по Красноярскому краю, причиной эвакуации стал не пожар, а короткое замыкание электропроводки.

Между тем в комментариях под видео с места происшествия нашлись те, кого возмутило, что учеников вывели на мороз, а не в соседнее здание или пункт мобильного обогрева. Другие отметили, что школьникам дали возможность забрать вещи, просто одевались они уже на улице.