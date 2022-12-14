Пенсионный фонд Красноярского края прекратит свое существование

Заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Елена Беклемышева

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд РФ прекратит свое существование, как в России в целом, так и Красноярском крае в частности. Об этом в пресс-центре «КП-Красноярск» рассказала заместитель управляющего ОПФР по Красноярскому краю Елена Беклемышева.

Вместо ПФР работу начнет Социальный фонд России – он совместит в себе функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Это значит, что все услуги или сведения, которые сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем порядке.

Также объединятся офисы ведомств. С 1 января красноярцев начнут принимать в единых офисах клиентского обслуживания Социального фонда России. Объединение услуг фондов поможет быстрее и удобнее обращаться сразу за несколькими мерами поддержки в одном месте.

После объединения ПФР и ФСС обязательства обеих структур будут исполняться в том же объеме. То есть, слияние фондов никак не скажется на сроках выплат и оказания других услуг.