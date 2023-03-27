В Красноярском крае арестован мужчина, размозживший кувалдой головы двум девушка 22 года назад

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кодинске, Красноярский край, раскрыто жестокое убийство 22-летней давности. Как сообщают в СК, арестован 41-летний мужчина, обвиняемый в расправе над двумя молодыми девушками.

Все произошло в июне 2000 года. Две девушки 16 и 17 лет пришли к своему знакомому к нему в гараж. Они попросили отдать деньги, которые он был им должен. Но у молодого парня денег не было, поэтому, вместо того, чтобы попросить отсрочить долг, он решил их убить.

Схватив кувалду, которая так не вовремя попалась ему под руку, он размозжил головы девушкам, а также нанес несколько ударов по их телам. Затем, долго не думая, он спрятал тела неподалеку в яме, и после сбежал.

Вечером, когда девушки не вернулись домой, их родные заявили в полицию о пропаже. Найти подружек оперативно не удалось, отрабатывались разные версии, но причастного к их исчезновению также не удалось установить. Но несмотря на это, 22 года следственная работа не прекращалась.

Совместными усилиями следователей из Богучанского района, криминалистов ГСУ и ГУК (КЦ) СК России, оперативниками МВД, удалось установить, что девушки стали жертвами убийства, и к их гибели причастен 41-летний мужчина из Красноярска, ранее проживавший в Кодинске.

Когда его задержали – он не стал долго отпираться. Показал, как и где убил девушек, а затем место, куда спрятал тела. Расследование по статье «убийство двух лиц» продолжается.