Красноярский мэр Владислав Логинов поделился снимками новогоднего города в соцсетях

Фото: тг-канал Владислава Логинова
Красноярский мэр Владислав Логинов поделился снимками новогодней краевой столицы в своем телеграмм-канале.
Фото: тг-канал Владислава Логинова
Глава города поблагодарил предпринимателей и управляющие компании, которые помогают создать новогоднюю атмосферу для жителей.
Фото: тг-канал Владислава Логинова
Как отмечает Логинов, очень здорово, что бизнесмены и УК в этот непростой период находят возможность порадовать красноярцев, украсив свои дворы, магазины и павильоны.
Фото: тг-канал Владислава Логинова
Отметим, что до Нового года осталось менее 3 недель.