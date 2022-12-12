Красноярский мэр Владислав Логинов поделился снимками новогоднего города в соцсетях

Фото: тг-канал Владислава Логинова

Красноярский мэр Владислав Логинов поделился снимками новогодней краевой столицы в своем телеграмм-канале.

Фото: тг-канал Владислава Логинова

Глава города поблагодарил предпринимателей и управляющие компании, которые помогают создать новогоднюю атмосферу для жителей.

Фото: тг-канал Владислава Логинова

Как отмечает Логинов, очень здорово, что бизнесмены и УК в этот непростой период находят возможность порадовать красноярцев, украсив свои дворы, магазины и павильоны.

Фото: тг-канал Владислава Логинова

Отметим, что до Нового года осталось менее 3 недель.