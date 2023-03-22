Погибший Георгий Киселев. Фото: соцсети

В ночь на 20 марта в селе Диево-Городице Ярославской области пять человек оказались подо льдом Волги. Среди погибших братья Дмитрий Свиргунов – лидер группы Cream Soda, известной по хитам «Плачу на техно» и «Никаких больше вечеринок», его брат Роман, Аристарх Ухтомский (оба участники группы Any Act) и актер Георгий Киселев. Под лед реки так же провалилась 22-летняя Валерия Дерман, но девушку удалось спасти.

Компания из примерно 10 человек отдыхала Некрасовском районе Ярославской области в двухэтажном коттедже. Ночью ребята решили сходить в соседнюю деревню Ченцы, но чтобы сократить путь, они пошли через Волгу.

Место трагедии. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Внешне лед казался прочным, и компании даже удалось дойти до середины, но внезапно под воду ушли сразу четверо: братья Свиргуновы, Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман. Оставшиеся на льду ребята бросились на помощь друзьям, протягивали руки, пытаясь помочь. Дмитрий и Роман утонули, за ними из виду пропал Аристарх, лишь Валерию удалось достать на лед. Тело Романа Свиргунова все еще не найдено.

Гоша Киселев, который тоже погиб, стоял в момент трагедии на крепком льду. Но бросился в реку, чтобы спасти ребят... Все произошло слишком быстро, одежда, течение, - оказавшиеся в воде люди утонули. Гоша успел зацепиться за кромку льда. Но сил выбраться не хватило.

Пока совершенно не ясно, почему оставшиеся на льду ребята спасли Валерию, но не вытащили Георгия, ведь в ледяной воде он провел около получаса, пока не прибыли спасатели. Возможно, он оказался слишком тяжелым, или, что еще более вероятно, был в таком месте провала на льду, куда не удавалось добраться без риска провалиться... Врачам удавалось дважды завести сердце Гоши, но спасти его не удалось.

Спасатели достали из воды еще живого мужчину, но он скончался в машине скорой помощи. Фото: прокуратура Ярославской области

Георгию Киселеву было 29 лет. Он родился в Санкт-Петербурге, занимался хоккеем. В подростковом возрасте уехал в Канаду, где играл в одной из юношеских лиг за команду Shelburne Red Wings на позиции вратаря. В общей сложности в Северной Америке Гоша провел 2,5 года. После того, как с профессиональной карьерой не вышло, Гоша со спортом не закончил. У него есть разряды по конному спорту и прыжкам в воду.

Фото: соцсети

Однако у молодого человека была и вторая любовь – театр. Вернувшись в Россию, он поступил в ВТУ им М. С. Щепкина. Еще во время учебы Георгий решил попробовать свои силы на театральной сцене. В 2020 году он с другими молодыми артистами из культурной столицы решился на переезд не куда-нибудь, а на север Красноярского края, в поселок Мотыгино. У ребят была мечта – создать из провинциального театра что-то оригинальное, прославить его на всю Россию. О карьере в Мотыгинском драмтеатре «КП-Красноярск» рассказала директор Татьяна Ткачук:

- Гоша проработал у нас семь месяцев – сентября 2020 по апрель 2021 года. Многие пишут, что он ушел от нас из-за каких-то разногласий, но на самом деле, у Гоши были проблемы со здоровьем, поэтому пришлось вернуться домой. Но мы остались в отличных отношениях, он продолжил общаться и со мной, и с нашими ребятами. Прекрасный, светлый человек.

Агент Георгия Евгения Суханова не может поверить в гибель молодого человека:

- Гоша ценил этот опыт, тепло отзывался о времени, проведённом в Сибири. Он был добрый и сильный, талантливый и открытый, любил жизнь и людей, никогда не прошёл бы мимо чужой беды. Потеря Гоши - большое горе, в которое сложно поверить.

После возвращения в Санкт-Петербург он продолжил принимать участие в спектаклях и сниматься в качестве модели. Были у Георгия и эпизодические роли в кино.

Фото: соцсети

Сейчас родные и друзья организовали сбор средств на прощание с молодым человеком. Георгий будет погребен в Санкт-Петербурге.

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