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Происшествия7 декабря 2022 9:22

Жителя Красноярска отправили в колонию на шесть лет за подготовку теракта

У него нашли оружие и боеприпасы
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Жителя Красноярска отправили в колонию на шесть лет за подготовку теракта

Жителя Красноярска отправили в колонию на шесть лет за подготовку теракта

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вынесли приговор 37-летнему мужчине, который собирался совершить теракт. Об этом сообщает УФСБ по краю.

В ведомстве передают, что житель Красноярска придерживался идеологии нацизма и готовил теракт против органов госвласти. А до этого он пытался склонить к соучастию других горожан.

Дома у мужчины обнаружены 11 единиц различного огнестрельного оружия и боеприпасы. Обыски проходили и у его сообщников, там силовики так же нашли оружие.

Красноярца судили по двум статьям: «Содействие террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

По обоим пунктам обвинения он был признан виновным. 1-й Восточный окружной военный суд отправил его в колонию строгого режима на 6 лет.

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