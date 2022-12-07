Жителя Красноярска отправили в колонию на шесть лет за подготовку теракта Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вынесли приговор 37-летнему мужчине, который собирался совершить теракт. Об этом сообщает УФСБ по краю.

В ведомстве передают, что житель Красноярска придерживался идеологии нацизма и готовил теракт против органов госвласти. А до этого он пытался склонить к соучастию других горожан.

Дома у мужчины обнаружены 11 единиц различного огнестрельного оружия и боеприпасы. Обыски проходили и у его сообщников, там силовики так же нашли оружие.

Красноярца судили по двум статьям: «Содействие террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

По обоим пунктам обвинения он был признан виновным. 1-й Восточный окружной военный суд отправил его в колонию строгого режима на 6 лет.