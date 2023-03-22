Как красноярцам проверить качество холодной воды в своей квартире

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Раскрытие данных за 2022 год по всем районам Красноярска КрасКом приурочил ко Всемирному дню водных ресурсов, который отмечается 22 марта.

Хотя 70% земной поверхности покрыто водой, ее катастрофически не хватает во многих районах мира. 97,5% - это соленая вода. Из оставшихся 2,5% пресной воды почти 70% застыло в ледниках и только 1% от общего объема водных ресурсов планеты доступен для использования человеком. Качество воды – отдельная тема. На фоне этих тревожных данных надо понимать, как же повезло Красноярску и с количеством, и с качеством питьевой воды. И природа, и специалисты постарались, чтобы в каждой красноярской квартире жители получали чистую и безопасную воду.

Кто и как проверяет качество воды

В прошлом году лаборанты Центра контроля качества воды (ЦККВ) компании исследовали более 21,5 тысячи водных проб, которые были взяты в школах, детских садах, больницах и в жилых домах Красноярска. Состав красноярской водопроводной воды исследуют по 72 показателям: органолептическим (цветность, мутность), а также по микробиологическим, химическим, паразитологическим и радиологическим.

Кроме того, на водозаборах каждый час проверяют воду на остаточный хлор.

Для проведения испытаний, измерений и исследований применяется современное, высокоточное и сложно-аналитическое оборудование, оснащенное программным обеспечением высокого уровня.

— Центр контроля качества воды — гордость предприятия, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — И это не только оборудование по самым высоким мировым стандартам, но и квалифицированные специалисты. Человеческий фактор в нашей отрасли – ключевой, слишком высока ответственность за здоровье горожан. Именно поэтому мы продолжим обновлять средства контроля качества воды и повышать профессиональный уровень сотрудников.

Стоит отметить, что ЦККВ КрасКом аккредитован в национальной системе аккредитации и получил необходимую лицензию для работы с генно-инженерно-модифицированных организмами.

Все показатели качества воды по районам Красноярска можно посмотреть здесь (ССЫЛКА)

Как использовать в быту данные о качестве воды

Красноярску чрезвычайно повезло с питьевой водой. Ее поднимают на поверхность из-под русла Енисея и она проходит мощную естественную фильтрацию через толщу русловых отложений. Качество воды остается практически неизменным на протяжении более ста лет наблюдений! Однако лабораторный контроль остается, причем, результаты анализов неизменно подтверждают безопасность и благоприятные органолептические свойства, - как говорят в народе, в Красноярске вкусная вода!

Показатели качества воды подсказывают и поведение в быту:

- вода не нуждается в очистке, следовательно, не требуются фильтры;

- также не нужны смягчители воды, потому что она очень мягкая от природы: показатель общей жесткости для водопроводной воды в России регламентирован и не должен превышать 7°Ж, а в Красноярске всего 1,1-1,8 градуса жесткости;

- в мягкой воде расходуется в два раза меньше моющих средств;

- из-за того, что общая минерализация воды в Красноярске в среднем в 8-18 раз ниже допустимого уровня, бытовая техника и сантехническое оборудование служат долго!

Только факты

- Первая проба енисейской воды была взята 22 января 1911 года, как только городские власти начали выбирать место для строительства первого водозабора. Анализы делали в Томском технологическом институте, так как своей лаборатории в Красноярске не было.

- Красноярскому водопроводу в этом году исполняется 110 лет. Первые сети питьевого водоснабжения и первый водозабор в Красноярске построили в 1913 году.

В начале прошлого века протяжённость городского водопровода составляла всего 12 км. На сегодняшний день - уже 1350 км.

- Водопроводную воду в Красноярске очищает сама природа. Проходя через многометровый слой донного песка и гальки, енисейская вода поднимается на поверхность кристально чистой. Ее хлорируют только потому, требование российских СанПиН к эксплуатации городских водопроводов. Однако количество добавляемого в воду хлора самое минимальное, и в распределительной сети остаточный хлор зачастую не регистрируется.

- Статистика утверждает, что каждый из нас выпивает в день от 2 до 4 литров воды. На 5-минутный душ уходит 114-230 литров воды, на мытье посуды может уйти около 90 литров. Однако огромное количество воды уходит на то, чтобы вырастить или приготовить продукты питания. Например, чтобы произвести 1 кг мяса требуется 15 000 литров воды, а для выращивания 1 кг пшеницы требуется 1500 литров воды.