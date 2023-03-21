Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 марта 2023 10:48

«Чтобы спасти Алину, пришлось ампутировать обе ножки»: красноярская семья просит помощи для двухлетней дочки

В Красноярске пострадавшей в пожаре девочке собирают деньги на дорогие препараты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске пострадавшей в пожаре девочке собирают деньги на дорогие препараты. Фото предоставлено Ксенией Поручиковой

В Красноярске пострадавшей в пожаре девочке собирают деньги на дорогие препараты. Фото предоставлено Ксенией Поручиковой

От этой истории становится не по себе: семимесячная кроха была на грани. Врачи с неимоверным трудом – чудом! – смогли вытащить ее с того света. Но это стоило девочке обеих ножек. Невозможно представить, что переживала в тот момент ее семья, сколько страха и отчаяния испытала, молитв и слез. Сегодня, спустя полтора года, у семьи живет надежда – на помощь и отзывчивость людей.

- В августе 2021 года мы жили тогда в Бурятии, в городе Улан-Удэ. Снимали дом в частном секторе, - рассказывает «КП-Красноярск» Ксения Поручикова. – В тот роковой день подруга попросила подменить ее на работе в магазине. Я согласилась, а с детьми остался муж Артем. Семимесячная Алина спала в своей кроватке, а четырехлетний сынишка тихо смотрел мультфильмы по телевизору. Вот Артем и вышел во двор машину ремонтировать. Мы сыну всегда говорили, что нельзя брать в руки зажигалку, а тут он, видимо, захотел попробовать, пока никого из взрослых не было дома.

Алине сейчас два года, она жизнерадостный ребенок. Фото предоставлено Ксенией Поручиковой

Алине сейчас два года, она жизнерадостный ребенок. Фото предоставлено Ксенией Поручиковой

Отец вскоре зашел домой, проверить детей. И первым делом услышал мальчика – тот сидел рядом с горящей кроваткой и плакал, с ужасом глядя на то, как горит сестренка. Схватил девочку на руки, вызвал скорую, позвонил жене.

- В больнице нам сказали, что у Алины 70% ожогов тела и всего один шанс из ста на выживание. Даже взрослый и физически крепкий человек не смог бы такое перенести. А ей всего 7 месяцев. Неделю она лежала в искусственной коме. Потом врачи сказали: «Нужно ампутировать ножки, они не дают организму окрепнуть, иначе она умрет». Мне было тяжело и страшно, но я поверила врачам. В тот момент думала об одном: я не могу ее потерять.

Несколько часов, день, второй – казалось, все вокруг остановилось. И потом слова врача: она будет жить. Девочка стала приходить в себя медленно, но верно, очнулась. Через месяц ее перевели в Нижний Новгород, где сделали пересадку кожи. Брали со здоровых участков и переносили на пораженные. Еще через месяц выписали и оттуда. В Бурятию семья решила не возвращаться, перебрались в Иркутскую область к родственникам. Там инвалидность оформили, но на вопрос, а можно ли получить бесплатные протезы, им ответили: «Нет, до 18 лет протезирование вам не положено».

Периодически девочка попадает в больницу. И это продлится еще несколько лет. Фото предоставлено Ксенией Поручиковой

Периодически девочка попадает в больницу. И это продлится еще несколько лет. Фото предоставлено Ксенией Поручиковой

И тогда семья перебралась в Красноярск: здесь «неположенное» оказалось очень даже возможным. Сняли квартиру, прописались, чтобы стать жителями региона. Получают социальные пособия. Муж Артем работает в компании, связанной с прокладкой кабелей.

- Здесь, в Красноярске, мы заново прошли комиссию, подали документы на протезирование. Менять их будет раз в полгода, по мере роста Алины. Но дело в том, что нам теперь приходится периодически делать операции. Сначала у дочери срослись пальчики – нужно было их разделить. Потом срослась подмышка – еще одно хирургическое вмешательство. Протезы, повторяю, бесплатно по полису ОМС, а вот препараты приходится приобретать самим, потому что они не входят в перечень предоставляемых бесплатно.

Ксения говорит о средствах, которые препятствуют появлению контрактур. Рубцы причиняют боль, стягивают кожу и мышечную массу, не давая правильно функционировать. А нужные препараты с помощью электрофореза и фонофореза «загоняются» внутрь и оказывают оздоровительный эффект. По словам Ксении, один тюбик стоит от двух тысяч рублей (цена варьируется). Его хватает на 3 – 4 дня, наносить нужно на все тело утром и вечером.

Но ведь этот препарат не один, нужны и другие. Расходов в семье много: снимать квартиру, собирать старшего сына в школу, периодически ездить по больницам. Поэтому семья надеется, вдруг кто-нибудь имеет возможность помочь. Ведь мир – уверена Ксения – не без добрый людей.

На всякий случай мы оставляем здесь реквизиты:

- по номеру телефона 89148377653 на Сбербанк или «Тинькофф»

- счет в Сбербанке 2202200499533188

Получатель: Ксения Андреевна П.

Общество: ВОПРОС ДНЯ