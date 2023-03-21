«Чтобы спасти Алину, пришлось ампутировать обе ножки»: красноярская семья просит помощи для двухлетней дочки

В Красноярске пострадавшей в пожаре девочке собирают деньги на дорогие препараты. Фото предоставлено Ксенией Поручиковой

От этой истории становится не по себе: семимесячная кроха была на грани. Врачи с неимоверным трудом – чудом! – смогли вытащить ее с того света. Но это стоило девочке обеих ножек. Невозможно представить, что переживала в тот момент ее семья, сколько страха и отчаяния испытала, молитв и слез. Сегодня, спустя полтора года, у семьи живет надежда – на помощь и отзывчивость людей.

- В августе 2021 года мы жили тогда в Бурятии, в городе Улан-Удэ. Снимали дом в частном секторе, - рассказывает «КП-Красноярск» Ксения Поручикова. – В тот роковой день подруга попросила подменить ее на работе в магазине. Я согласилась, а с детьми остался муж Артем. Семимесячная Алина спала в своей кроватке, а четырехлетний сынишка тихо смотрел мультфильмы по телевизору. Вот Артем и вышел во двор машину ремонтировать. Мы сыну всегда говорили, что нельзя брать в руки зажигалку, а тут он, видимо, захотел попробовать, пока никого из взрослых не было дома.

Алине сейчас два года, она жизнерадостный ребенок. Фото предоставлено Ксенией Поручиковой

Отец вскоре зашел домой, проверить детей. И первым делом услышал мальчика – тот сидел рядом с горящей кроваткой и плакал, с ужасом глядя на то, как горит сестренка. Схватил девочку на руки, вызвал скорую, позвонил жене.

- В больнице нам сказали, что у Алины 70% ожогов тела и всего один шанс из ста на выживание. Даже взрослый и физически крепкий человек не смог бы такое перенести. А ей всего 7 месяцев. Неделю она лежала в искусственной коме. Потом врачи сказали: «Нужно ампутировать ножки, они не дают организму окрепнуть, иначе она умрет». Мне было тяжело и страшно, но я поверила врачам. В тот момент думала об одном: я не могу ее потерять.

Несколько часов, день, второй – казалось, все вокруг остановилось. И потом слова врача: она будет жить. Девочка стала приходить в себя медленно, но верно, очнулась. Через месяц ее перевели в Нижний Новгород, где сделали пересадку кожи. Брали со здоровых участков и переносили на пораженные. Еще через месяц выписали и оттуда. В Бурятию семья решила не возвращаться, перебрались в Иркутскую область к родственникам. Там инвалидность оформили, но на вопрос, а можно ли получить бесплатные протезы, им ответили: «Нет, до 18 лет протезирование вам не положено».

Периодически девочка попадает в больницу. И это продлится еще несколько лет. Фото предоставлено Ксенией Поручиковой

И тогда семья перебралась в Красноярск: здесь «неположенное» оказалось очень даже возможным. Сняли квартиру, прописались, чтобы стать жителями региона. Получают социальные пособия. Муж Артем работает в компании, связанной с прокладкой кабелей.

- Здесь, в Красноярске, мы заново прошли комиссию, подали документы на протезирование. Менять их будет раз в полгода, по мере роста Алины. Но дело в том, что нам теперь приходится периодически делать операции. Сначала у дочери срослись пальчики – нужно было их разделить. Потом срослась подмышка – еще одно хирургическое вмешательство. Протезы, повторяю, бесплатно по полису ОМС, а вот препараты приходится приобретать самим, потому что они не входят в перечень предоставляемых бесплатно.

Ксения говорит о средствах, которые препятствуют появлению контрактур. Рубцы причиняют боль, стягивают кожу и мышечную массу, не давая правильно функционировать. А нужные препараты с помощью электрофореза и фонофореза «загоняются» внутрь и оказывают оздоровительный эффект. По словам Ксении, один тюбик стоит от двух тысяч рублей (цена варьируется). Его хватает на 3 – 4 дня, наносить нужно на все тело утром и вечером.

Но ведь этот препарат не один, нужны и другие. Расходов в семье много: снимать квартиру, собирать старшего сына в школу, периодически ездить по больницам. Поэтому семья надеется, вдруг кто-нибудь имеет возможность помочь. Ведь мир – уверена Ксения – не без добрый людей.

На всякий случай мы оставляем здесь реквизиты:

- по номеру телефона 89148377653 на Сбербанк или «Тинькофф»

- счет в Сбербанке 2202200499533188

Получатель: Ксения Андреевна П.