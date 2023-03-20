В обсерватории красноярского университета сфотографировали Солнце. Фото: t.me/reshetnevuniversity

18 марта в обсерватории красноярского СибГУ им. М.Ф. Решетнева сделали снимок Солнца. Об этом сообщается в телеграм-канале университета.

Работникам обсерватории удалось сделать фотографию звезды крупным планом. И от одного лишь взгляда на огромный шар золотистого цвета становится жарко: вся поверхность Солнца испещрена «реками» лавы, пятнами и потоками газа.

Один из протуберанцев. Фото: t.me/reshetnevuniversity

- На фото видны очень большие протуберанцы (потоки газа, которые поднимаются с поверхности звезды), которые отрывались от поверхности нашей звезды и рассеивались в космическом пространстве, - прокомментировал снимки руководитель обсерватории СибГУ Сергей Веселков.

Фото: t.me/reshetnevuniversity

Как рассказал «КП-Красноярск» Сергей Веселков, сделать такую фотографию достаточно сложно при наличии соответствующего оборудования:

- К специальному телескопу присоединяется ПЗС-камера, снимается видео, изображение выводится на компьютер, после чего с помощью специальной программы делаются стоп-кадры. Лабораторные условия здесь не обязательно. Любители астрономии, кто увлекается такой фотографией и может себе это позволить, легко делают такие снимки, могут даже лучше снять, особенно если где-то за городом.

Ученый также рассказ, в чем уникальность данного снимка, и как протуберанцы влияют на нашу планету:

Уникальность снимков в том, что удалось снять протуберанец (тот, что внизу) на его пике. Когда навел на него телескоп через некоторое время, он уже стал бледнее и слабее. Если такой протуберанец, как на фото, полетит в сторону Земли, то у нас на полюсах будет видно мощнейшее полярное сияние. Он же в 10-20 раз больше Земли. И когда такая махина обрушивается на нашу планету, магнитное поле Земли начинает «трещать», частицы прорываются через него, и мы видим сияние.