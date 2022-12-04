Выгнала на улицу в мороз: дочку красноярского ведущего не пустили на занятия из-за опоздания

Отец девочки намерен добиться наказания для педагога. Фото: yandex.ru/maps

8-летняя девочка в Красноярске осталась на морозе в -20 градусов из-за того, что опоздала на занятие. Такую меру воспитания к ребенку решила применить ее педагог из Центра творческого развития «Красноярец». Об этом рассказал в соцсети отец ребенка, ведущий Руслан Потехин.

По его словам, все произошло 2 декабря.

— Жена собирала троих детей, и к часу они ехали не в гимназию, где идут основные уроки, а на дополнительные занятия. Да, они опоздали, но буквально на 5–6 минут, — уверяет мужчина.

Женщина привычно высадила дочь на обочине и поехала дальше. Неподалеку от центра она остановила машину, чтобы выбросить мусор и вдруг увидела, что дочь выводят на улицу. Было понятно: педагог ругает девочку, а потом закрывает дверь. Школьница осталась зимой одна на улице, расплакалась.

Жена Руслана забрала дочь и двинулась в центр, разбираться в ситуации. В итоге педагог просто закрылась от нее в туалете и отказалась общаться. Руслан намерен в понедельник идти в прокуратуру, а также писать заявление в Минобразования региона.

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