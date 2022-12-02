Лето выдалось очень тяжелым временем в жизни Вани, и справиться с трудностями в одиночку или с помощью семьи он уже не смог. Фото: Новое Радио

17-летний певец Ваня Дмитриенко (родился и вырос в Красноярске ) регулярно консультируется с психиатром. По словам юного артиста, специалист помогает решить ему проблемы на личном фронте и в творчестве. О шокирующем факте исполнитель рассказал на одном из радио.

— Мне очень повезло, что мама работает психиатром-наркологом. Она всегда подсказывает в любых вопросах, — признался Дмитриенко в прямом эфире.

Лето выдалось очень тяжелым временем в жизни Вани, и справиться с трудностями в одиночку или с помощью семьи он уже не смог. Известный исполнитель решил обратиться к другому психологу.

— Столько всего накопилось, что я уже не вывозил. Мне было некому выговориться, нашел обычного психолога и сразу предупредил, что не жду никаких советов. 40 минут рассказывал все, что наболело, он внимательно послушал. В конце я сказал: «Спасибо большое, ушел и мне полегчало». Прием, кстати, стоил четыре тысячи рублей, — поделился Дмитриенко недавней историей.

Бешеную популярность певцу принес суперхит «Венера-Юпитер», после которого карьера молодого парня резко пошла в гору. Теперь у его музыкального творчества миллионы поклонниц по всей стране и признание коллег по цеху. В коллекции Вани премия «Новое Радио AWARDS 2022» в номинации «Прорыв года», а 30 ноября фрешмен поздравил радиостанцию с семилетием вещания.

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