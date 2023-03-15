«Поседел за первые 5 лет работы»: красноярский автоинструктор откровенно рассказал, как «отжигают» будущие водители на городских дорогах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все мы не раз слышали истории о грозных инструкторах автошкол, которые ругаются матом, ничему не обучают и вообще все занятие сидят в телефоне. Другие же, наоборот, предельно вежливы, все расскажут и покажут, а также еще и дадут множество полезных советов. Но вот какими бывают ученики? О том, как отжигают на дорогах будущие водители, и что происходит во время практических занятий, рассказал «Комсомольской правде – Красноярск» сибирский автоинструктор Николай С.

ЗА ПЕРВЫЕ 5 ЛЕТ РАБОТЫ Я ПОЛНОСТЬЮ ПОСЕДЕЛ

- Водительский стаж у меня 29 лет, а инструкторский (с момента получения «корочки») – 19. Все эти годы я работаю в автошколе, ну и иногда беру учеников в частном порядке. В профессию пришел намеренно, слишком сильно мне нравилось помогать друзьям и знакомым осваивать дороги. Как-то так повелось, что буквально через лет 5-6 после получения прав я помог сначала коллеге почувствовать уверенность за рулем, потом еще одному. Они рассказали друзьям и понеслось. Подрабатывал таким образом после смены на заводе (я был слесарем). А затем решил, а почему бы не сделать увлечение полноценной работой? Прошел переподготовку, сдал экзамены, и меня приняли в одну из автошкол.

Честно? В самом начале я хотел сбежать. Ведь обучать совсем «зеленых», гораздо сложнее, чем тех, кто уже имеет права и хоть какие-то представления о ПДД. Сейчас я шучу, что за первые 5 лет я полностью поседел после занятий с «птенчиками» (здесь и далее: неопытные водители – прим.ред.), но на самом деле это генетика. Хотя, когда твой ученик внезапно вместо разворота в разрешенном месте выезжает на встречную полосу через две сплошные, а там поток – может и не генетика виновата….

«НЕ ГУДИ, МНЕ СТРАШНО»

Была в нулевых у меня ученица, которая как в анекдоте – глохла, когда ей сигналили. На маршруте в то время у нас был довольно сложный разворот, где новичкам необходимо прям долго ждать, пока поток проедет, чтобы появилось пространство, в которое можно юркнуть. И опытных водителей это, иной раз, бесит. Они начинают сигналить, подгоняя птенцов. Все же торопятся. Но я вкладываю в головы учеников такое правило «не уверен – не лезь». Пусть сигналят, злятся, объезжают. Врубаем покерфейс и ждем, несколько минут погоды не сделают, а вот ДТП избежать помогут.

Так вот, первые раза три девочка глохла, ей начинали еще больше сигналить, она пугалась и не могла завестись. Я помогал морально справиться с этой ситуацией, мы включали «аварийку», успокаивались и заводили машину заново. После разворота останавливались, разговаривали, пытались вместе избавиться от страха. В итоге она справилась, но уверенности себе добавила довольно необычным способом: заказала съемную табличку на крышу авто с надписью «не гуди, мне страшно, я глохну». После этого она не услышала ни одного гудка. Только одобрительный смех и подбадривания на светофоре.

«ПЛАААВНЕНЬКО ОТПУСКАЕМ СЦЕПЛЕНИЕ»

Некоторым будущим водителям иногда полезны «обратные» занятия для лучшего понимания. Это когда я сажусь за руль, а ученик полностью командует парадом, контролирует каждое мое действие, вплоть до того, посмотрел ли я в зеркала перед перестроением. На одном из таких занятий парнишка-ученик так хорошо вжился в роль инструктора, что сев в такси, продолжил командовать на автопилоте. Представьте, сидит таксист в годах, к нему подсаживается птенчик, которому на вид не больше 16, и командует таким хорошим басом: пристегните ремень, включите левый поворотник, передача, плааааавненько отпускайте сцепление… Водитель не растерялся, поржал, и при выходе пассажира выдал ему ответочку: откройте рюкзак, достаньте кошелек, отсчитайте крупными купюрами сумму и отдайте водителю. Произнесите: «сдача не нужна, хорошего дня», выходите из машины.

ОТ СЛОМАННОГО БАМПЕРА ДО СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ

Несколько лет назад мы с ученицей попали в ДТП. Признаюсь, я пошутил – а она восприняла мой «совет» максимально серьезно. Ехали мы как-то по маршруту, разговорились, и она пожаловалась, что все никак не может встретить мужчину, который бы любил ездить на машине. А для нее это принципиальный вопрос, не знаю уж, с чем это связано. Спрашиваю, где она с мужчинами знакомится? Отвечает, что в интернете. В этот момент я с серьезным лицом ей заявляю, мол, так надо на дороге. Понравился водитель? Догнала, в бампер въехала и под венец. Не надо скромничать, милая, будь напористей. Она воспользовалась моим советом ровно через 10 минут…

Выбрала красивенькую синюю иномарку, у которой один только бампер как наш автошкольный автомобиль стоит. Я даже среагировать не успел, настолько она ловко это провернула.

Вышла из машины, уверенно наехала на водителя – а она маленькая, хрупкая, ему буквально по пупок. Он опешил, поржал – как итог, они уже 1,5 года женаты. Меня, кстати, приглашали на свадьбу.

ХАЛК, КРУШИТЬ!

Знаете, что «любят» делать мои ученики? Трогать меня за коленки. Это происходит с завидной регулярностью, причем не специально, не подумайте. Просто я высокий, мой рост 192 см. К концу занятия ноги затекают, коленка невольно оказывается вплотную к ручке КПП. И вот птенчики хотят переключить передачу, не уводят взгляда с дороги и происходит касание пальцев с ногой. Чего только не было – смущение, алеющие щеки и носы, смех. Но больше всего мне запомнилось, когда один из парней перепутал коленку и ручку коробки, я в ответ пошутил, что если он хочет таким образом пролезть на занятие в выходной день, то я не против и подмигнул, бровками подергал. Птенчик перепугался, схватился за ручку КПП и вырвал с корнем «набалдашник», благо хоть сам рычаг не сломал. В общем, больше я так не шутил никогда.

«ОДИН МИЛЛИГРАМ АДРЕНАЛИНА! ЖИВО!»

В моей работе бывают и не только курьезные случаи. Иногда случается и страшное… В 2008 году ко мне пришел учиться анестезиолог-реаниматолог. Он уже был в довольно почтенном возрасте, с большим опытом за плечами, наконец решился на получение прав – дачу купил. Наши поездки обычно сопровождались его байками про всяких разных водителей, попавших в ДТП. И вот как-то коротаем мы время в пробке, травим истории и вдруг доезжаем до места, где затор образовался. Видим, на асфальте лежит человек, медики скорой что-то делают, но, судя по всему, безуспешно. Врач резко дает по тормозам и буквально вылетает из машины, ничего мне не сказав. Позади стоящие автомобили сигналят, ведь теперь еще и эту машину объезжать.

В это время мой ученик бежит к фельдшерам скорой, что-то им активно говорит, опускается на колени перед пострадавшим, щупает пульс, светит отобранным у медиков фонариком в глаза…

Подойдя поближе, машину я так и бросил на аварийке посреди улицы, я услышал, как он четко отдает команды, а скоропомощники их исполняют. Ему приносят уколы, трубки, помогают «качать» (проводить сердечно-легочную реанимацию – прим.ред.) мужчину. Какие-то мгновения и пострадавшего стабилизируют, цепляют капельницу, и фельдшеры с мигалкой уезжают. А мой ученик, приобнимая меня за плечи, разворачивается в сторону машины и говорит: «Так вот, про хрустика я тебе не рассказал, отвлекся…».

P.S. Запомните одно хорошее правило движения на автомобиле, я вскользь упоминал о нем выше: «не уверен – не лезь». Обгон в плохую погоду, разворот, да любые маневры. Сомневаетесь, успеете или нет? Подождите чуток. Жизнь дороже.

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