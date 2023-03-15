В Красноярском крае парень сжег дом отчима из-за обвинений в поджоге гаража. Фото: МВД по краю

Ачинский райсуд признал виновным 33-летнего местного жителя в поджоге дома отчима. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Все началось еще осенью 2021 года. В деревне Карловка мужчина поругался со своим 62-летним отчимом. Он обвинял пасынка в поджоге гаража, тот свою вину отрицал, и в итоге затаил обиду.

Мужчина дождался, когда отчим уедет по делам. Он зашел в одну из дворовых надстроек, подпалил бересту, кинул туда уголь, который хранился в помещении. В итоге сгорели и сараи и дом. Сумма ущерба составила 2,7 миллиона рублей.

Поджигателя вскоре задержали. Он свою вину отрицать не стал. Даже раскаялся, но от уголовного преследования его это не спасло. Суд вынес приговор – 3 года условно, кроме того, пасынок должен возместить отчиму сумму ущерба.