Красноярцам пообещали суровый декабрь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске после нестабильного в погодном плане ноября ожидается весьма суровый декабрь. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «КП-Красноярск» рассказал ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

По словам специалиста, начало и середина ноября выдались довольно теплыми. Однако конец месяца оказался весьма холодным. Как итог – средняя температура ноября в Красноярске составила -7,1 градус, при месячной норме в -7,3 градуса. В 2021 году средняя температура ноября в краевом центре составила -4,1 градус.

По осадкам – 32 миллиметра при норме – 39 мм. При этом до 18 ноября температура держалась выше климатической нормы, а затем пришло похолодание, и температура опускалась до -30 градусов.

- Что касается декабря, то изначально ожидалось, что он будет довольно теплым, то сейчас прогноз изменился. Вероятнее всего, что в декабре не будет ни одного дня с температурой выше нормы. То есть оттепелей, если прогноз сбудется, можно не ждать, - рассказал Дмитрий Ульянов.

В ближайшие дни – до 7 декабря в Красноярске прогноз следующий. Ночные температуры – около -17-25 градусов. Дневные температуры – около -10-15 градусов. Ветер же будет западным или северо-западным, чаще будут проходить холодные воздушные массы.

В ближайшие дни самой теплой территорией всего края будет Таймыр – там ожидается около -5 градусов. Притом, что на юге Красноярского края – до -30 градусов и ниже. В центральных районах Красноярского края в первую неделю декабря температуры могут доходить до -38 градусов ночью.

Замначальника отдела управления гражданской обороны и защиты населения МЧС по краю Максим Даценко рассказал о геомагнитной обстановке в регионе на ближайший месяц:

Она в Красноярском крае будет на уровне средних показателей. Ощутимые магнитные бури: 1-3, 8-9, 21-24 и 26-29 декабря. В эти дни отмечается рост травматизма и количества несчастных случаев на дорогах. МЧС советуют метеозависимым красноярцам чаще гулять на свежем воздухе и по возможности исключить физические нагрузки.