«Живи, наше хвостатое чудо с моторчиком»: белка со сломанной лапкой пришла за помощью к людям

В Красноярске белка со сломанной лапкой пришла за помощью к людям. Фото: клиника "Лимпопо".

Маленькая, перепуганная и очень кусачая… Под Красноярском белка, сломавшая лапку, пришла за помощью к человеку, об этом рассказали сотрудники ветеринарной клиники «Лимпопо».

Трогательная история началась в середине октября. Хозяева одного из дачных участков в окрестностях Красноярска заметили белку. Лесная гостья часто захаживала за угощеньем, они подкармливали ее семечками и орехами. Но на этот раз белка повела себя странно: не спешила за лакомствами, как раньше, выглядела больной.

Присмотревшись, дачники поняли: она повредила лапку. Прежде активного зверька было не узнать. С такой травмой белка вряд ли бы выжила в тайге, тем более приближалась зима. Вот и вышла к человеку – за подмогой. Очень боялась, но все же далась в руки.

Несмотря на травму, даваться в руки лесная гостья не хотела. Фото: клиника "Лимпопо".

Найденыша отвезли к специалистам, в ветеринарную клинику «Лимпопо», там принимают и экзотических животных. Увы, опасения подтвердились. Снимок показал: у белки действительно перелом, нужна операция.

Сделать ее согласился один из лучших ветеринарных хирургов-ортопедов Красноярска Николай Скобелев. Он провел остеосинтез – соединил обломки костей фиксирующими спицами. И все прошло успешно.

С переломом лапки зверек не выжил бы в лесу. Фото: клиника "Лимпопо".

Придя в себя после операции, белка принялась за свое. Первое время отказывалась от еды (еще бы: из тайги – в операционную). И норовила вцепиться зубками в каждого, кто приблизится.

Так, с аппаратом на лапке, прожила почти месяц. «Уплетала ягодку да сухофрукты, грызла орешки и пыталась всех напугать – на всякий случай», - рассказывают врачи.

А еще спустя две недели рыжая бестия совсем выздоровела. На днях ее выписали из клиники. Но возвращать обратно в лес пока не торопятся.

Операцию белке сделал известный врач. Фото: клиника "Лимпопо".

- Кость срослась отлично, - объясняют специалисты. – Но о выпуске в природу не может идти и речи. Белка еще не поменяла шубку с летней на зимнюю, не успела построить себе укрытие.

Поэтому семья, которая нашла ее с переломанной лапкой и спасла от гибели в тайге, решила пойти дальше. На той же даче обустроили для питомицы просторный вольер. С собственным домиком, деревьями и колесом, чтобы она могла вдоволь попрыгать и побегать. Еды и тепла в достатке, помещение теплое, здесь белка без забот проведет зиму. А весной ее выпустят на волю.

-Рыжик, наше хвостатое чудо с моторчиком, живи счастливо! - улыбаются врачи. – Будь здорова, пушистая!