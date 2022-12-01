«Отрезаны хвосты, пробиты головы»: в Красноярском крае в лесополосе нашли четыре изуродованных трупа бездомных щенков

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В Шушенском районе у села Казанцево волонтеры обнаружили четыре трупа щенков, которых должны были отдать в добрые руки. Дело занялись в полиции Красноярского края.

Местные жители рассказали «КП-Красноярск», что четыре щенка были найдены на стоянке в лесополосе по дороге в аэропорт 29 ноября. Им было по несколько месяцев от роду, никакой агрессии не проявляли, людям доверяли да и выглядели вполне здоровыми, хоть и голодными. То есть четыре маленьких бутузика – два черно-белых и еще два черныша. Кому эти беззащитные создания могли помешать в лесу – неизвестно.

Щенки при жизни. Фото: vk.com/shushoverhear

О щенках узнали волонтеры центра «Право на жизнь» в Шушенском, но лишь вечером, решили забрать отправиться к ним утром, так как в темноте по лесополосе гулять небезопасно. При этом щенкам дистанционно довольно быстро нашли новых хозяев и даже договорили отвезти их в дом утром 30 ноября. Но случилось непредвиденное.

Четыре изуродованных трупа малышей лежали в куче в лесополосе. У женщины, которая обнаружила тела, случилась истерика. По словам очевидцем, у щенков были «отрезаны хвосты, пробиты головы и перерезаны глотки».

Волонтеры предполагают, что кто-то точно знал их местонахождение и решил перебить всех таким жутким способом, они не исключают, что в районе орудует живодер:

- Так не хочется верить, что это дело рук человека, - сокрушается местная жительница.

Представители центра отправили трупы щенков на экспертизу и написали заявление в полицию. В МВД «КП-Красноярск» подтвердили, что занялись этим шокирующим делом:

- Сейчас экспертиза в производстве, с помощью нее будет установлена причина смерти собак. По результатам проверки будет принято соответствующее решение, - передают полицейские.