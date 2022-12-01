В Красноярске наградили лауреатов литературной премии В.П. Астафьева

Церемония награждения юных литераторов состоялось 29 ноября, в день памяти Виктора Астафьева, в Краевой государственной универсальной научной библиотеке. В текущем году на всероссийский литературный конкурс было представлено более 400 работ. Их в три этапа оценивало жюри, в котором – лауреаты конкурса прошлых лет, член редколлегии журнала "День и ночь" Марина Саввиных и президент Фонда имени В.П.Астафьева Михаил Тарковский.

Как отметил на церемонии заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин, получить премию В.П.Астафьева в начале своего творческого пути – это очень серьезный задел для большого старта. Он поздравил участников конкурса, пожелал авторам здоровья, вдохновения, благодарных читателей и собеседников и добавил:

- Сегодня Виктор Петрович Астафьев – такая же достопримечательность города Красноярска, как река Енисей, заповедник "Столбы", художник Василий Суриков.

Уже более 10 лет партнером литературной премии имени В.П. Астафьева выступает СУЭК.

"Каждый год, вручая премию молодым дарованиям, мы удивляемся и радуемся – как много в нашей стране талантливой молодежи, - сказала на награждении директор по связям и коммуникациям АО "СУЭК-Красноярск" Марина Смирнова. - Красноярский край входит в очень важный период – подготовки к 100-летию со дня рождения Виктора Петровича Астафьева. И предшествующие этой дате конкурсы – особенные, ответственные, это как репетиция большого юбилея".

Всероссийская литературная премия имени В.П.Астафьева была учреждена в 2004 году. Лауреатов традиционно выбирают в четырех номинациях: "Поэзия", "Проза", "Дебют" и "Иной жанр".

Угольная компания, традиционно, поддерживает не только премию для юных литераторов, но и творческий конкурс "Душа Сибири" для школьников и учителей, а также участвует в других проектах сохранения "астафьевского" наследия. Например, в 2018 году Мемориальному комплексу писателя в деревне Овсянка, где он жил и работал, передали тираж подарочного издания с повестями "Царь-рыба" и "Последний поклон". Также СУЭК неоднократно привозила в Красноярск и города края с гастролями артистов МХТ имени А.П.Чехова со спектаклем "Пролетный гусь" по произведениям В.П.Астафьева.