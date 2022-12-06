Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2022 11:49

Из жженой бересты, корней и даже бутылочных крышек: два друга из Сибири создали первые в России деревянные очки и завоевали с ними полмира

Сейчас уникальные очки brevno с сибирским характером можно купить в Лондоне и Париже
Ася ЖУКОВА
Ася ЖУКОВА
Федор Смрнов и Артем Коровин. Фото предоставлено героями публикации

Федор Смрнов и Артем Коровин. Фото предоставлено героями публикации

Бревно бревном? Не скажите! Как из жженой бересты, смолы и даже бутылочных крышек сотворить чудо?

Поместили Сибирь в модную оправу

Один архитектор, другой маркетолог, казалось бы, причем тут мода, свой бренд? Это история не о жажде крупно заработать, сразу предупреждают они. Хотели бы легких денег, возили бы ширпотреб из Китая. Дело в другом.

Артем Коровин. Фото предоставлено героями публикации

Артем Коровин. Фото предоставлено героями публикации

2013 год. Офис, 5/2, всё, как у всех. Но в какой-то момент оба поняли: хватит с них наёма, пора открывать свой бизнес. Какой, еще не знали, перебирали варианты. Пока однажды совершенно случайно не наткнулись в интернете на деревянные очки. Так решение нашло их само: «Надоело, что Россия ассоциируется с балалайкой и медведями. А почему не выпустить деревянные очки? особым, северным, колоритом».

Но поместить Сибирь в модную оправу оказалось не так просто. Деревянные очки вживую они не видели: здесь их просто не делали. Так что первую партию пришлось заказывать из Китая. Для этого скинулись по 10 тысяч рублей.

- Получили – удивились: а что в них такого? Заурядные, будто из пластика. Лакированные так, что структуру дерева не видно вовсе. Тем не менее, даже их раскупили через интернет за выходные. Ну а мы прикинули: торговать масс-маркетом? Скучно! Попробуем создать свои очки? Так и появился бренд brevno.

Федор Смирнов. Фото предоставлено героями публикации

Федор Смирнов. Фото предоставлено героями публикации

Стартового капитала почти нет

... Если не считать те 20 тысяч, опыта тоже. Зато было желание сделать что-то особенное, свое.

Начинали с нуля. После работы собирались на кухне, искали и изучали видео, где мастера работают с деревом. Разбирали детально, каждый кадр, каждый нюанс.

Потом перешли к практике: перебрались в гараж. На прибыль от продажи китайских «поделок» купили простенький гравер в «Леруа», арендовали у друзей дешевый лазер.

За работой. Фото: предоставлено героями публикации

За работой. Фото: предоставлено героями публикации

- А сколько потратили шпона! Заказывали по чуть-чуть, клянчили у друзей, бесконечно экспериментировали – ломали, выкидывали. И примерно через год появились наши очки. Первую модель купила девушка в подарок другу за 3,5 тысячи рублей. Круглая оправа, наивное исполнение.

Но дальше все пошло по нарастающей. В 2014-м арендовали помещение в здании бывшего завода, купили лазер и маленький ЧПУ-станок. Конечно, уволились с работы, зарегистрировали свое ООО. А главное – довели технологию до нового уровня, открыли большой цех.

Очки-вызов

Впрочем, эксперименты не прекращаются до сих пор. Ведь дерево – идеальный материал: теплое, живое, душевное.

Только для оправы годится далеко не всякое. Так, сибирская береза, американский орех чаще всего идут на основу очков. А «экзоты» – палисандр, венге, граб и амарант – используются в отделке. У каждого свой рисунок древесины. Значит, и заготовки для очков всегда разные, с оригинальной текстурой.

Очки с оригинальной обожженой поверхностью. Фото: brevno

Очки с оригинальной обожженой поверхностью. Фото: brevno

- Важно: на производство 8 тысяч штук уходит всего одно дерево. Работаем с поставщиками, которые закупают лес из возобновляемых источников. Очки мы делаем практически без отходов.

Как они рождаются? Девять слоев тончайшего (0,6 мм) шпона склеивают и отправляют под пресс. Благодаря этому оправа будет гибкой и прочной одновременно. Через 12 часов заготовка попадает на станок ЧПУ, там ей придадут нужную форму. Дальше – обработка вручную. С помощью наждачки и фрезы оправу доводят до совершенства, на это требуется два часа. Теперь покрытие специальным маслом. Оно спасет очки от влаги и загрязнения. А заодно подчеркнет рисунок древесины. Финал – сборка (петли – из медицинской стали - с пружинным механизмом рассчитаны на больше чем 10 тысяч раз открытия-закрытия), вставка линз (из биоразлагаемого пластика с защитой от УФ-лучей и поляризацией), упаковка и контроль качества. На выходе получаем изделия почти невесомые, всего 18 граммов. Очки-вызов, фактурные, смелые, но при этом легчайшие.

Мрамор ХХI века

Продавали через свой сайт, продвигали его посредством соцсетей, сами. И дело пошло! Вскоре о бренде brevno узнали в Сибири, а потом и за границей.

- С 2016 года и мы участвовали во всех международных крупных событиях, оптических салонах – в Париже, Милане… Нашли дистрибьюторов в Великобритании, Франции. В Европе у нас было порядка 30 магазинов. И тут пандемия, она отрубила любые международные коммуникации. Тогда мы сосредоточились на внутреннем рынке. И теперь активно развиваем работу в России. Хотя контакты в Париже и Лондоне поддерживаем, связь остается.

Очки из Сибири можно купит в десятках магазинов мира. Фото: brevno

Очки из Сибири можно купит в десятках магазинов мира. Фото: brevno

Но и это далеко не все. Помимо дерева, они искали другой экологичный материал. И нашли - HDPE-пластик. Его получают из промышленных отходов, которые остаются при производстве крышек для бутылок, косметики…

- Из него мы сделали очки нового поколения, коллекцию MIDORI. Пластик перерабатывают по специальной технологии. Потом придают форму с помощью пресса и полируют с маслом и воском. Очки получаются очень эффектными. Каждая модель отличается особой комбинацией цвета и текстуры, предсказать которую невозможно. Полная импровизация. Это настоящий мрамор ХХI века, материал будущего. Он очень прочен, прослужит вам много лет. Идеальная альтернатива безликим одноразовым аксессуарам. Также в прошлом году мы запустили еще одно направление – очки, что делают на сверхточном SLS-принтере.

… Сейчас в ассортименте компании 250 моделей. Из дерева, пластика и не только. Модель PHOENIX, например, изготовлена из жженой бересты по японской технике. Есть такие, что сработаны из корней, смолы…

- Ведем переговоры, чтобы наладить производство в Париже и Дубае, потом и в других точках… Кстати, наши очки носят по всему миру. Они путешествуют куда как больше, чем мы сами!

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ