Из жженой бересты, корней и даже бутылочных крышек: два друга из Сибири создали первые в России деревянные очки и завоевали с ними полмира

Федор Смрнов и Артем Коровин. Фото предоставлено героями публикации

Бревно бревном? Не скажите! Как из жженой бересты, смолы и даже бутылочных крышек сотворить чудо?

Поместили Сибирь в модную оправу

Один архитектор, другой маркетолог, казалось бы, причем тут мода, свой бренд? Это история не о жажде крупно заработать, сразу предупреждают они. Хотели бы легких денег, возили бы ширпотреб из Китая. Дело в другом.

Артем Коровин. Фото предоставлено героями публикации

2013 год. Офис, 5/2, всё, как у всех. Но в какой-то момент оба поняли: хватит с них наёма, пора открывать свой бизнес. Какой, еще не знали, перебирали варианты. Пока однажды совершенно случайно не наткнулись в интернете на деревянные очки. Так решение нашло их само: «Надоело, что Россия ассоциируется с балалайкой и медведями. А почему не выпустить деревянные очки? особым, северным, колоритом».

Но поместить Сибирь в модную оправу оказалось не так просто. Деревянные очки вживую они не видели: здесь их просто не делали. Так что первую партию пришлось заказывать из Китая. Для этого скинулись по 10 тысяч рублей.

- Получили – удивились: а что в них такого? Заурядные, будто из пластика. Лакированные так, что структуру дерева не видно вовсе. Тем не менее, даже их раскупили через интернет за выходные. Ну а мы прикинули: торговать масс-маркетом? Скучно! Попробуем создать свои очки? Так и появился бренд brevno.

Федор Смирнов. Фото предоставлено героями публикации

Стартового капитала почти нет

... Если не считать те 20 тысяч, опыта тоже. Зато было желание сделать что-то особенное, свое.

Начинали с нуля. После работы собирались на кухне, искали и изучали видео, где мастера работают с деревом. Разбирали детально, каждый кадр, каждый нюанс.

Потом перешли к практике: перебрались в гараж. На прибыль от продажи китайских «поделок» купили простенький гравер в «Леруа», арендовали у друзей дешевый лазер.

За работой. Фото: предоставлено героями публикации

- А сколько потратили шпона! Заказывали по чуть-чуть, клянчили у друзей, бесконечно экспериментировали – ломали, выкидывали. И примерно через год появились наши очки. Первую модель купила девушка в подарок другу за 3,5 тысячи рублей. Круглая оправа, наивное исполнение.

Но дальше все пошло по нарастающей. В 2014-м арендовали помещение в здании бывшего завода, купили лазер и маленький ЧПУ-станок. Конечно, уволились с работы, зарегистрировали свое ООО. А главное – довели технологию до нового уровня, открыли большой цех.

Очки-вызов

Впрочем, эксперименты не прекращаются до сих пор. Ведь дерево – идеальный материал: теплое, живое, душевное.

Только для оправы годится далеко не всякое. Так, сибирская береза, американский орех чаще всего идут на основу очков. А «экзоты» – палисандр, венге, граб и амарант – используются в отделке. У каждого свой рисунок древесины. Значит, и заготовки для очков всегда разные, с оригинальной текстурой.

Очки с оригинальной обожженой поверхностью. Фото: brevno

- Важно: на производство 8 тысяч штук уходит всего одно дерево. Работаем с поставщиками, которые закупают лес из возобновляемых источников. Очки мы делаем практически без отходов.

Как они рождаются? Девять слоев тончайшего (0,6 мм) шпона склеивают и отправляют под пресс. Благодаря этому оправа будет гибкой и прочной одновременно. Через 12 часов заготовка попадает на станок ЧПУ, там ей придадут нужную форму. Дальше – обработка вручную. С помощью наждачки и фрезы оправу доводят до совершенства, на это требуется два часа. Теперь покрытие специальным маслом. Оно спасет очки от влаги и загрязнения. А заодно подчеркнет рисунок древесины. Финал – сборка (петли – из медицинской стали - с пружинным механизмом рассчитаны на больше чем 10 тысяч раз открытия-закрытия), вставка линз (из биоразлагаемого пластика с защитой от УФ-лучей и поляризацией), упаковка и контроль качества. На выходе получаем изделия почти невесомые, всего 18 граммов. Очки-вызов, фактурные, смелые, но при этом легчайшие.

Мрамор ХХI века

Продавали через свой сайт, продвигали его посредством соцсетей, сами. И дело пошло! Вскоре о бренде brevno узнали в Сибири, а потом и за границей.

- С 2016 года и мы участвовали во всех международных крупных событиях, оптических салонах – в Париже, Милане… Нашли дистрибьюторов в Великобритании, Франции. В Европе у нас было порядка 30 магазинов. И тут пандемия, она отрубила любые международные коммуникации. Тогда мы сосредоточились на внутреннем рынке. И теперь активно развиваем работу в России. Хотя контакты в Париже и Лондоне поддерживаем, связь остается.

Очки из Сибири можно купит в десятках магазинов мира. Фото: brevno

Но и это далеко не все. Помимо дерева, они искали другой экологичный материал. И нашли - HDPE-пластик. Его получают из промышленных отходов, которые остаются при производстве крышек для бутылок, косметики…

- Из него мы сделали очки нового поколения, коллекцию MIDORI. Пластик перерабатывают по специальной технологии. Потом придают форму с помощью пресса и полируют с маслом и воском. Очки получаются очень эффектными. Каждая модель отличается особой комбинацией цвета и текстуры, предсказать которую невозможно. Полная импровизация. Это настоящий мрамор ХХI века, материал будущего. Он очень прочен, прослужит вам много лет. Идеальная альтернатива безликим одноразовым аксессуарам. Также в прошлом году мы запустили еще одно направление – очки, что делают на сверхточном SLS-принтере.

… Сейчас в ассортименте компании 250 моделей. Из дерева, пластика и не только. Модель PHOENIX, например, изготовлена из жженой бересты по японской технике. Есть такие, что сработаны из корней, смолы…

- Ведем переговоры, чтобы наладить производство в Париже и Дубае, потом и в других точках… Кстати, наши очки носят по всему миру. Они путешествуют куда как больше, чем мы сами!