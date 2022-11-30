Еда - дело местное

С 1915 года фабрика прошла путь от печей, которые топились дровами, до современных линий производства и сейчас это одна из крупнейших фабрик Сибири, с вековым опытом, традиционными кондитерскими рецептурами и широким ассортиментом продукции известной далеко за пределами Красноярского края.

Давайте познакомимся поближе с предприятием, где классические рецепты зефира, мармелада, печенья превратили в настоящие сладкие шедевры! А поможет нам в этом руководитель лаборатории фабрики «Сладкая Артель» Андрей Глебов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Только вслушайтесь в названия их Печенья… Сахарное творожное, печенье на сливочном масле, со злаками, молочное, с шоколадом, с топленым молоком… Перечислять можно долго - ассортимент печенья у минусинцев очень широкий и на любой вкус, а рисунки и фирменный золотистый цвет – это их визитная карточка, по которой покупатель узнает свою печеньку даже без упаковки!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Интересный факт о производстве печенья – это то, что оно трижды местное! Основное сырье, которое входит в рецепт продукта – тоже местное и качественное. Молоко, высокожирные сливки, настоящее сливочное масло, топленое молоко технологи «Сладкой Артели» закупают у местных производителей – добрых соседей в Минусинском районе, которые так же, как и они имеют знак качества «Зеленая шишка» и вкладываются в свой продукт. Речь идет, прежде всего, о молочных заводах из г. Минусинск и г. Саяногорск, выпускающих высококачественные молочные продукты под торговыми марками «Сибиржинка» и «Семенишна».

Важным ингредиентом в печенье – это мука. Поставщиком, например, овсяной муки выбрали мукомольный завод в с.Тесь, недалеко от Минусинска под торговой маркой «Тесинская долина».

«Сладкая Артель» не экономит на сырье, понимая, что отличный по качеству продукт можно сделать только из качественного сырья.

Весь процесс производства от взвешивания и смешивания сырья до упаковки печенья - автоматический, согласно заданным параметрам, которые разработаны и подобраны специалистами фабрики.

Фото: Мария ЛЕНЦ

А знаете за сколько выпекается печенье? Здесь выпекают сахарное печенье всего 2-3 минуты при специально подобранном температурном режиме в многометровой туннельной печи.

Фото: Мария ЛЕНЦ

«Сладкая Артель» выпускает около 50 видов печенья, среди которых много собственных разработок. Одно из таких - «Узоры Минусинска», тонкие очертания которого обязаны историческому наследию Минусинска. Один из узоров деревянного зодчества было перенесено на оттиск печенья.Каждый, взяв в руки печенье «Узоры Минусинска», может не только восхититься его красотой, но и насладиться удивительным нежным вкусом рассыпчатого сахарного печенья.

К тому же на выбор четыре варианта печенья «Узоры Минусинска»: в оригинальном виде, в шоколадной глазури, в виде сэндвичей с нежнейшим суфле и сэндвичей-домино.

Отдельная тема про местное вкусное – это Зефир и Мармелад от «Сладкой Артели».

Такой зефирно-воздушной нежности и невероятного буйства мармеладных ароматов и вкусов вы не увидите ни на одной фабрике! Важным отличием зефира «Сладкая Артель» является то, что его производят из яблочного пюре, как в советском ГОСТе.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Готовят минусинский зефир на аэраторе. Он эффективно смешивает все ингредиенты, насыщает их кислородом, что и позволяет придать кондитерскому изделию нежную воздушную структуру и изящную форму с четкими гранями.

Натуральный белоснежный Зефир «с ароматом ванили», деликатно посыпанный сахарной пудрой – лидер по выбору среди покупателей. Помимо классического ванильного вкуса в ассортименте фабрики есть сочный яблочный, банановый, с натуральной малиной и уникальный клубничный зефир «Кольцо зефирное», а ещё глазированный и зефир с начинками.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Зефир «Сладкая Артель» - всегда свежее и нежнейшее лакомство к чаепитию для всей семьи.

Мармелад, который мы с детства называем «апельсиновые» и «лимонные» дольки – так же является визитной карточкой «Сладкой Артели» - вкусный, яркий, натуральный, который мы смело выбираем для детей.

От мармеладных «долек» по популярности у покупателей не отстают и новинка - мармелад «Минусинский кубик» со вкусами манго и зеленого чая, моркови и яблока, тыквы и апельсина.Мармелад «Минусинский кубик» - замечательная сладость, которая станет хорошей заменой обычным конфетам и прекрасно подойдет любителям сладкого, которые следят за своей фигурой и придерживаются правильного питания.

Минусинский мармелад любят не только потребители, но и по достоинству оценивают профессионалы. В 2022 году мармелад «С мандариновым ароматом» АО «Минусинская кондитерская фабрика» стал победителем конкурса «Лучший продовольственный товар в Красноярском крае» в номинации «Кондитерские сахарные изделия», став лучшими среди 25 товаров, заявленных на конкурс.

Работа с новинками – это вообще отдельная и серьезная тема для Минусинских технологов, ведь стоит непростая задача – выпустить современный обновленный продукт, но не потерять его натуральность и качество.

- Над каждой новинкой мы работаем очень тщательно, - рассказывает Андрей Глебов. – Рецепт нужно придумать, подобрать сырье, технологию, провести множество дегустаций, в которых участвуют не только специалисты, но и обычные люди, учесть их замечания. Потом изготавливается пробная партия, которая лежит у нас в лаборатории несколько месяцев, - установленный срок годности. И только если продукция не растеряла свои вкусовые качества и свойства, запускаем в производство.

- Последние новинки без сахарной посыпки, - уточняет Андрей Глебов. – Это, кстати, требование времени, мы расширяем производство полезных сладостей и привлекаем новую аудиторию.

Всего у нас более 100 наименований кондитерских изделий, – выбор есть и для тех, кто предпочитает традиции, и для любителей новинок.

У предприятия есть повод гордиться своей продукцией, рецептуры которых постоянно оттачиваются, но как говорится — нет предела совершенству.

Напомним, продукция торговой марки «Сладкая Артель» от Минусинской кондитерской фабрики представлена во всех крупных торговых сетях нашего региона, узнать о ней и выгодных акциях, а они проходят постоянно, можно на официальном сайте сладкая-артель.рф и ВКонтакте.