Собиралась убить за дом и квартиру: вдова из Тувы организовала покушение на свою 8-летнюю падчерицу ради наследства

Фото: СК Тувы

В Туве вынесли приговор женщине, которая «заказала» собственную 8-летнюю падчерицу. Поводом для убийства оказалась банальная борьба за наследство – женщина опасалась, что часть имущества от ее покойного мужа достанется девочке. К счастью, нанятый ей киллер оказался подставным полицейским.

61-летняя жительница Кызыла Татьяна Глотова овдовела два года назад. Тогда же у нее родился в голове план избавиться от девочки, чтобы стать единоличной владелицей наследства супруга – квартиры в панельной девятиэтажке в Кызыле, и дома в селе Шушенском в Красноярском крае. Подыскивать киллера она начала вскоре после смерти супруга, в конце 2020 года.

Однако на активные поиски Татьяны убийцы в интернете обратили внимание сотрудники тувинской полиции. Они решили подослать к ней подставного киллера с потайной камерой, который записал всю «сделку».

За убийство 8-летней падчерицы Глотова обещала «киллеру» 180 тысяч рублей. Она рассказала ему все что знала о девочке, маршруты, по которым она добиралась до школы, и вручила средство расправы – электрошокер. По мнению Татьяны, одного удара током для убийства маленькой девочки было бы достаточно.

В свою очередь, полицейские подстроили «убийство» – подставной киллер предъявил Татьяне шапочку девочки и фотографии, на которых якобы был изображен ее труп. На самом деле фото были постановочными, а девочка осталась жива-здорова.

К слову, Татьяна решила «кинуть» своего работника – она выплатила ему лишь 10 тысяч рублей аванса, и отказалась отдавать остальные 170 тысяч. Это, впрочем, не помешало силовикам задержать Глотову по подозрению в подготовке убийства малолетнего по найму.

Максимальная санкция по статье предусматривала 10 лет тюрьмы. Суда Татьяна ожидала в СИЗО, в преступлении она так и не призналась. Сегодня Татьяну Глотову приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу, и ее адвокат уже пообещал подать апелляционную жалобу.