Шапка-кубанка спасла жизнь солдату СВО, когда в него прицельно сбросили гранату с дрона

Снайпер Олег из Красноярского края Фото: предоставлено героем публикации.

Легендарное видео с российским солдатом, отбрасывающим вражеские гранаты, лежа в окопе, облетело буквально весь мир. Мужчина стал национальным героем и живым символом доблести. Им оказался солдат из Донецка.

Позднее «Комсомолка» нашла еще одного солдата, который смог спастись от украинских снарядов в окопе, отбрасывая голыми руками гранаты – военнослужащий из Ленобласти.

И вот – еще один случай необыкновенного спасения. Тоже солдата в окопе, тоже с прицельным сбросом снаряда на него из дрона. Он попал прямо в голову. Но случилось чудо.

Граната

Олегу Л. 50 лет.

(Оговоримся сразу – он и его товарищи служат в снайперской роте развед. батальона – из соображений безопасности мы не можем давать фамилии и лица, хотя, конечно, очень хочется назвать и показать героев).

Жена, дети. Он депутат совета в одном из городов Красноярского края, председатель патриотического центра, который занимается организацией военных сборов, пейнтбольных турниров и других мероприятий подобного плана. Когда началась СВО, сам принял решение в ней участвовать. Решение далось нелегко для семьи, но – поняли, поддержали. В итоге даже свой юбилей он встретил с боевыми товарищами:

- На СВО я отправился 23 июля. В свое время служил в армии срочку, летом решил, что спокойно сидеть и смотреть со стороны не могу. Подписал контракт и отправился служить. Около месяца проходил подготовку. Инструкторы были отличные. Они нас и выживать научили, и от снарядов укрываться. Сейчас я – старший снайпер отдельной роты снайперов. Мы там все красноярские.

О своем втором дне рождения Олег Валерьевич рассказывает спокойно, будто это и не чудо никакое вовсе – все случилось так, как должно было быть:

- Все случилось 7 октября. Неожиданным этот обстрел не был. Там же и так долбит постоянно. Мы вели бой, пытались удержать позицию. Я отработал, возвращался по «зеленочке» (деревья, кусты у дороги, в них можно укрываться) в окоп. Начал снимать часть обмундирования, в нем же всем как «неваляшка», одна винтовка больше 9 килограмм, а все вместе, представьте. Думал, все уже, безопасно, каску с головы в том числе. Вдруг понимаю, я «засветился» - квадрокоптер летит, невысоко, метров 15-20 максимум. Ну, я решил этот дрон «снять» (сбить, - прим. Ред). Взял свою СВД (самозарядная снайперская винтовка), нагнулся на секунду, настроить оружие на стрельбу. Голову поднимаю, а дрон уже на меня скинул ВОГ-25 (осколочная граната из подствольного гранатомета). Я голову наклонил машинально и чувствую, он по голове меня бьет. Удар не такой уж сильный оказался. Дело в том, что я надел шапку «кубанку». Я ношу ее, потому что казак, состою в Енисейском казачьем войске. А она многослойная, очень мягкая.

Олег в той самой кубанке Фото: Предоставлено героем публикации

- Видимо, смягчила удар и не дала гранате разорваться в тот же момент. Взрыв все равно произошел, когда граната отскочила и упала на землю, примерно в метре. Меня нашпиговало осколками, но думаю, та пара секунд спасла мне жизнь. Если бы граната ударилась о каску, голову бы оторвало сразу. Понятно, это дело исключительно случая. Каска защищает от пуль и осколков, как в боях бывало не раз. Но в моем случае оказалось вот так.

Что дальше? Я быстрей зажимать раны, пытался останавливать кровь. И пацанам начал кричать, чтоб не посылали ко мне «дока» (врач Евгений – сам вынес 54 раненых бойца с передовой). Там как раз начался артобстрел, я побоялся, что он может под него попасть. Решил, что сам дойду до места дислокации. Рядом товарищ был, метрах в десяти, Руслан мне помог добраться до наших, там недалеко – 2,5 километра.

Ранения Олега оказались серьезными – задеты голова, печень, нога. Но главное – жив.

О подвигах товарищей

- Не могу не рассказать о своих боевых товарищах, - просит он нас обязательно оставить эту часть рассказа. - Руслан, например, совершил настоящий подвиг на пару с другим снайпером. Они вдвоем сдерживали наступление ВСУ и выход на Антоновский мост. Там пыталось прорваться четыре машины, а они смогли их остановить.

И если о своем спасении красноярец говорит скромно, то об успехах роты с гордостью в голосе:

- Важное достижение нашей роты - это ни одного погибшего. Да, есть раненые, как без этого, но все живы! Просто нам дали хорошую подготовку. Плюс каждый личность и каждый в чем-то силен. Каждый готов прийти на выручку в любую секунду. Люди не просто делают свою работу, это бесконечное доверие друг к другу. Может, за счет этого мы и остались живы.

«Там же мои пацаны»

- Мы знаем, где мы находимся, куда мы идем. Может сначала я и сомневался где-то. Но однажды мы приехали в Кахову, в магазин. И там HIMARS упал прямо на улице. Рядом с девочкой и мамой. Ребенок жив остался, но инвалид теперь – руки лишился. А мама погибла. Перед взрывом они за руки держались, мы пытались ручку девочки от маминой руки вытащить – не получилось. С того момента я понял, что все делаю правильно. Однажды в бою услышал от солдат ВСУ, мол, на границе с Россией они не остановятся. Дальше пойдут. Потом еще много случаев было, тяжело рассказывать.

На вопрос о том, вернется ли он обратно, Олег отвечает однозначно, тем более, что есть ради чего и ради кого:

- После завершения реабилитации, само собой, вернусь. Там же мои пацаны. Как я их оставлю-то? Они сейчас там все. Мы обязательно победим.

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