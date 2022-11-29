«Колбасу моют, селедка получает в свежем рассоле новую жизнь»: как покупателей обманывают в предновогоднем ажиотаже

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ловкость рук и немного мошенничества: а вы знали, что путем нехитрых манипуляций ловкие продавцы могут за несколько дней «насобирать» себе к новому году килограмм красной икры и форели? Причем сделать это так, что вы даже не догадаетесь, что вас «накололи». Корреспондент «Комсомолки» побеседовал с ветераном торговли и узнал, как могут обманывать покупателей продавцы и другие работники супермаркетов в предновогоднем ажиотаже, и как этого избежать.

Гуляем за счет покупателя

Самый популярный обман – это обвес, - рассказывает Ирина, продавец с 25-летним стажем. – Да, казалось бы, в мире, где в торговых залах на каждом углу стоят электронные весы, а на кассе тщательно (нет) проверяют граммовку продуктов, такого быть не должно. Но, увы. Речь идет не о больших объемах, а о разнице буквально в несколько граммов, которая вам может показаться незначительной. Ну а если какой-то клиент начнет разборки, её всегда можно списать на подложку, к примеру.

5-10 граммов, ну что такого то? А при должном умении и нужном количестве товара можно неплохо нажиться. Вышла я как-то на подмену в крупный рыбный отдел помочь девочкам подготовиться к новогоднему наплыву. Мы в очень больших количествах фасовали соленую красную рыбу по подложкам, а красную икру из бочонка по пластиковым баночкам. За вечер работы, по чуть-чуть недокладывая (инструкцию обвешивания не публикуем – прим.ред.), можно спокойно насобирать килограмм икры и столько же форели или лосося. И самое главное: для компании все сойдется и по весу, и по деньгам. Покупатель особо не пострадает, скорее даже не заметит. Ну и продавцы в плюсе. Это работает не только на рыбе и икре, а во всех отделах, где есть фасовка нарезок от магазина – такая подложка с продуктом в пленке. Колбаса, сыр, мясные деликатесы, ягоды – не спасают даже камеры. Хотя, если все сходится, то кто их будет проверять?

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Избежать этого, увы, никак не получится. Поэтому остаётся надеяться на совесть продавцов, которые отложили себе 5-10 граммов, а не 30-50.

Марганцовочки не желаете?

Еще один вид обмана – в новогодней суматохе подсунуть покупателям просрочку под видом свежатинки. Хотя это практикуется и в обычные дни, но лучше прокатывает в праздники – никому не хочется ехать и разбираться 30 декабря из-за куска сыра или банки с рыбкой, когда дел вагон, а в магазинах народу столько, что можно попасть в давку.

Кстати, о сыре! Заплесневел и подсох? Обрезали чуть-чуть, вновь закатали в пленку, пробили новые сроки и готово. Колбаска еще по срокам нормальная, но хранили не правильно? Не беда, помыли, обтерли, налета и липкости нет, можно на витрину.

У охлажденного мяса и рыбы заканчивается срок годности, но запаха почти нет, как и прочих признаков откровенной тухлости? Промыли в слабом растворе марганцовки, просушили, упаковали и выставили вновь как охлажденку, на крайний случай как заморозку. С фаршем, правда, марганцовка не прокатывает – более менее нормальный в заморозку, остальное под списание. Если есть кулинария – класс, магазин в выигрыше. Туда будет уходить все, что еще не совсем «умерло» и не даст последствий в виде тяжелых отравлений. Но об этом позднее.

Селедочка в пластиковых банках прозрачных, где есть только этикетка от магазина, точно также получает новую жизнь. Промывается, заливается новым рассолом и штампуется новым сроком годности.

Заморозка вообще отдельный вопрос – там, иной раз, могут перебивать сроки по 5-6 раз. А вы потом, при разморозке, получаете нечто рыхлое и расхлябанное, вместо адекватного продукта.

Как избежать? Рыбу стоит покупать в запаянных банках от производителя, а не от магазина. Сыр рассматривать внимательнее, по нему часто понятно, что он уже подсыхает. Колбаску понюхать, а мясо, желательно, брать в специализированных магазинах с ежедневными поставками от ферм. И обязательно открыть пакет и понюхать его. Ну и стараться избегать заморозки, если она только не от производителя с выбитыми на упаковке сроками годности.

Брать или не брать?

Частенько слышу истории, что в магазинной кулинарии все делается из просрочки, а в Новый год просто рай для этого, ведь заказов тьма, утилизируй себе все непроданное. Это фейк. Представьте, что было бы с покупателями, если бы все и везде готовилось из откровенной тухлятины? Массовые отравления, судебные иски, компенсации, да вплоть до закрытия. Да, хитрим, но готовят из просрочки только откровенные идиоты. Конечно, встречаются и такие, но это прям редкость-редкость.

Многие магазины позволяют себе иногда добавить в блюда что-то побитое, испорченное внешне и с заканчивающимся сроком годности, что на возврат поставщик не принимает. Подгнила картошка? Обрежем и пустим на фри! Повредили в отделе консервов банки с консервированным горошком? Значит сегодня сделаем салатик! Подумаешь, водичка выбежала и чуть банка треснула, не разбили, с пола не собирали. Фарш уже выходит из сроков, но еще «жив»? Специи, уксуса побольше, и в начинку.

Как избежать? Чем крупнее сеть магазинов, да и сам маркет – тем меньше шансов наткнуться на что-то подобное. Там оборот товара проходит быстро, поставщики более лояльнее на возврат, да и списывают не жалея – репутация дороже.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

P.S. В целом вот что хочу сказать, 25 лет работы в торговле совсем не отбили у меня желания покупать в магазинах продукты, и есть в кулинариях при супермаркетах. Просто к этому нужно подходить внимательно, выбирать проверенные и крупные сети, а также специализированные магазины. Проверяйте сроки годности, не стесняйтесь аккуратно щупать и нюхать продукты. Ну и возвращайте товар, который вас не устраивает по качеству, либо оказался просрочкой. Иногда такое происходит правда случайно, просто потому, что кто-то где-то не успел доглядеть, а не с целью обмануть.