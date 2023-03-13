«Когда было холодно, она предложила мне свою куртку, и я понял – люблю!»: египтянин рассказал, как красноярке удалось забрать его из солнечного Каира в холодную Сибирь

Мохамед и Полина Фото: из семейного архива

Полина живет в Красноярске, имеет высшее образование и любимую работу, абсолютно самодостаточная женщина. Не хватало лишь семейного счастья. И как раз в такие моменты, когда и не думаешь как-то менять жизнь, она дает резкий поворот.

Его зовут Мохамед. Он вырос в столице и крупнейшем городе Египта – Каире. Семья большая: мама, папа, три сестры! Образованием молодой человек не обделен: журналист, правда, признается, что по специальности практически не работал. В стране куда прибыльнее ресторанный бизнес, в нем и трудился. Как эти люди из разных миров могли найти что-то общее?

Фото: из семейного архива

Все началось в отеле «Рехана» в Шарм-эль-Шейхе в канун Нового года-2022. Если наши герои и загадывали в этот день обрести вторую половинку, то звезды явно услышали их первыми.

- Я отдыхала в Шарм-эль-Шейхе, была в ресторане, мы просто встретились взглядами, - тогда я поняла, что пропала. Именно так Полина начинает рассказ о своей истории любви с Мохамед.

Оказалось, что «пропала» не только красноярка, это чувство было взаимным:

- Он просто смотрел на меня, а в новогодний ужин подошел и представился. Дня через три мы встретились снова. Всю ночь проговорили через переводчик на телефоне, он говорил два слова на русском и три на английском.

Фото: из семейного архива

Казалось, будто против них сама судьба. Но продолжить общение оказалось не так уже просто. Остаться наедине Полине и Мохамеду не удавалось категорически:

- У них нельзя общаться с гостями вне работы, везде камеры. Мы практически не виделись, только переписывались.

Но и это отрывистое общение могло остаться в памяти как обычный курортный роман. Время отпуска подошло к концу. В Красноярске Полину ждала работа в студии красоты, вечерний просмотр фильмов, редкие встречи с друзьями.

Фото: из семейного архива

Но Мохамед не хотел оставаться в памяти красноярки лишь приятным воспоминанием:

- Он звонил каждый день по нескольку раз, и говорил, что не может без меня.

Но одних лишь красивых слов для русской девушки давно уже недостаточно. Тем более, Полина читала истории из интернета, где несчастные девушки рассказывали, как их обманывали красивые «восточные принцы».

КУПИЛ БИЛЕТ НА САМОЛЕТ, НО ОПОЗДАЛ НА РЕЙС

Мохамед понимал, что красиво говорить можно долго, поэтому решил убедить россиянку в серьезности своих намерений. Но все гладко в этой истории быть просто не могло:

- Он сказал, что прилетит ко мне. Я сделала гостевую визу, он купил билеты и… опоздал на самолет. Тогда мы плакали оба - он в аэропорту я дома, - уже с улыбкой рассказывает Полина.

Но Мохамед сдаваться не собирался. Уже через три дня он купил еще один билет. В итоге прилетел в июле, спустя полгода после первой встречи. С того момента и начали жить вместе. В августе сыграли свадьбу.

Однако пришлось попотеть с легализаций нахождения в стране. Но спустя еще полгода бюрократических проволочек Мохамед практически гражданин – устроился на работу (пока трудится на автомойке), учит язык.

ДАЖЕ ПОРУГАТЬСЯ НОРМАЛЬНО НЕ МОЖЕМ!

Быт с египтянином Полину практически ничем не удивил. Сибирячка рассказывает, что хоть противоречия и возникают, но любые недопонимания решаются с помощью диалога:

- Он мусульманин, я христианка. Мне нравится его позиция, как надо жить в семье. Все роли распределены, если есть вопросы, то мы сначала даем время немного подумать, а потом садимся за стол переговоров. В семье, понятное дело, главный он. Мы даже поругаться нормально не можем, - смеется Полина, - он очень вспыльчивый, сразу начинает орать на арабском языке, я не понимаю, кричу на смеси английского и русского, потом начинаем смеяться, и разбираем проблему, и все хорошо.

Но без нюансов по поводу отношения между мужчинами и женщинами не обходится:

- Когда он приехал, был случай, гуляли с друзьями и когда прощались, парень меня обнял. Видели бы вы его глаза, там был ужас. Потом мы поговорили, что он воспитан в другой культуре, но живет в России, пришли к компромиссу. Я запретила друзьям приближаться ко мне, и первая не разговариваю с мужчинами.

Естественно, такая необычная для сибирских широт пара приковывает внимание. По словам Полины, поначалу Мохамед переживал по этому поводу. Но со временем сибирский египтянин просто смирился.

Фото: из семейного архива

СОБРАЛ ДРУЗЕЙ СО ВСЕГО МИРА

Кстати, друзей Мохамед нашел быстро. Причем, как среди русских, так и иностранцев:

- Вы не поверите насколько наш город интернациональный. Он уже сдружился и с другими египтянами, которые здесь учатся, и с сирийцами, и индусами. Да и с моими друзьями у него хорошие отношения.

Но Мохамед еще есть чему учиться. Главный сюрприз и проблема для южного человека в Сибири – это, конечно, климат. Полина в этом плане безжалостна со своим супругом:

- Ему не нравится холод. Не любит тепло одеваться, да и не умеет. Наши заботливые бабушки на улице постоянно причитают. Я уже не обращаю внимание. Замерз? Значит, на следующий день оденется.

ПОНИМАЛ, ЧТО НЕ СМОГУ ЗАКРЫТЬ ЕЕ

Поговорил с «КП-Красноярск» и сам Мохамед. Под зорким взглядом жены разошелся в комплиментах своей второй половинке. Рассказал, в какой момент понял, что она та самая:

- Это не была любовь с первого взгляда, но почему-то я постоянно думал о ней. Мне ее не хватало. Влюбился еще по переписке, но хорошо помню момент, когда понял, что это настоящая любовь - когда похолодало до +20 ночью еще в Египте, она предложила мне свою куртку, после этого уже не было никаких сомнений.

Мохамед признался, что в переезде с Полиной на родину смысла не видит. А все из-за строптивого характера возлюбленной, не остановило даже недовольство родных:

- Забрать ее к себе вопрос не возникал. Я понимал, что не смогу закрыть Полину дома, у нее очень сильный характер, она тогда просто сбежит. Мне неважно, где жить, главное, что бы любимая была рядом. Конечно, когда семья узнала, что я хочу улететь в Россию, они были недовольны, но не стали препятствовать.

Но помимо дел семейных Мохамед продолжает привыкать к жизни в новой для себя среде. Само собой что-то нравится, что-то нет:

- Я живу здесь 8 месяцев. Природа красивая, город очень хороший, но холод и ветер не нравятся… бррр. Родная египетская кухня больше нравится, я не люблю есть, чего не знаю, но нравится, что продукты, к которым я привык можно купить здесь.

Сравнил Мохамед и страны – Египет и Россию. Однако сказать, где нравится больше – не решился:

- В России мне нравится система, есть светофоры, машины уступают людям, водителям нельзя пить алкоголь, люди имеют отпуск оплачиваемый и выходные, и мало времени работают. Мои друзья тоже сейчас хотят в Россию приехать. В Египте я работал по 12 часов без выходных 3 месяца, потом 10 дней отпуск, но неоплачиваемый, и это за 100-160 долларов в месяц. Курортный Египет и реальный это как земля и небо. Но там родина, поэтому не могу сказать, какая страна лучше.

Еще одна особенность пары – разница в возрасте, Полина старше. И сама сибирячка, и Мохамед ее скрывают, опасаясь злых языков. Но Полина уверяет, что проблемы в этом не видит никакой:

- Возраст он не по паспорту смотрится, а по тому, как себя ощущаешь. Нам же по ощущениям обоим по 30, пусть так и будет.