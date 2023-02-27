Внимание «второму хлебу»

Из краевого бюджета сельхозкооперативам, занимающимся картофеле- и овощеводством, возместят часть затрат на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и семян. Фото: Зоя Царева

Госпомощь вышла на новый уровень

Аграрии получат субсидии на элитное семеноводство картофеля и овощей, увеличение объема производства картофеля и овощей в открытом грунте, удобрения и средств защиты, агротехнологические работы. Новые направления действуют с 2023 года в рамках федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства». Кроме того, в крае начали работать инициативные меры госпомощи. В большей степени они ориентированы на представителей малого агробизнеса. Для представителей малых форм хозяйствования предусмотрена погектарная поддержка на агротехнологические работы. Основные условия для получения субсидий – включение сортов и гибридов картофеля и овощей в Госреестр, соответствие семенного материала ГОСТам и др.

- С прошлого года в России и в нашем регионе вопросам повышения эффективности картофеле- и овощеводства, поддержки этих отраслей, качества семенного материала уделяется пристальное внимание, - отметил Леонид Шорохов, заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли края. - С этого года госпомощь производителей «борщевого набора» вышла на новый уровень. Помимо федеральных мер, дополнительные направления предусмотрены в краевом законе о господдержке АПК, вступившем в силу 1 января. Они касаются реализации инвестиционных проектов по созданию и модернизации хранилищ картофеля и овощей, а также тепличных комплексов.

Условия программ – разнообразны

Для картофеле- и овощеводов – субъектов малого и среднего предпринимательства – предусмотрен повышающий коэффициент в размере 1,5 к базовой ставке на проведение агротехнологических работ. В этом году рассчитывать на повышающий коэффициент могут сельхозпроизводители, которые в 2022 году увеличили посевную площадь картофеля и овощей не менее чем на 10% в сравнении с 2021 годом. Самозанятые владельцы подсобных хозяйств, планирующие развивать овощеводство, могут выиграть грант до 2 млн рублей. В проект владелец подворья должен вложить только 5% собственных денег, остальные затраты возместит региональный бюджет. По условиям программы средства выделяются на покупку сельхозтехники, в том числе малогабаритной, оборудования, минеральных удобрений, семян картофеля и овощей.

Из краевого бюджета сельхозкооперативам, занимающимся картофеле- и овощеводством, возместят часть затрат на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и семян. Эти материальные ресурсы кооперативы передадут в собственность своих пайщиков – индивидуальных предпринимателей, фермеров и владельцев подворий. Помимо этого, сельхозкооперативы могут получить субсидии на покупку сельхозтехники, чтобы оказывать пайщикам услуги по обработке земли – вспашке, посадке, прополке и уборке картофеля и овощей.

Конкретно

В 2023 году финансирование федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей составит 5 млрд рублей. Это в 2 раза больше, чем было выделено на это направление в 2022 году.

Цифры

В прошлом сезоне хозяйства края убрали картофель с 6 тыс. га, овощи – с 1 тыс. га. Накопали более 114 тыс. тонн картофеля, собрали 30,5 тыс. тонн овощей.