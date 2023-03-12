Под Красноярском для туристов на Манской петле построили вторую лестницу. Фото: Туристский информационный центр Красноярского края

Манская петля, которая находится в сорока километрах от Красноярска, давно привлекает туристов. Многие приезжают сюда из других мест, чтобы посмотреть на живописные виды реки Маны и необъятной тайги за нею. В рамках благоустройства в 2020 году там решено было установить первую лестницу, после чего подъем на смотровую площадку стал комфортнее и безопаснее. Теперь не приходится карабкаться по скользким тропинкам.

Теперь появилась вторая лестница, она расположена немного ниже первой, рассказали в Туристском информационном центре Красноярского края. Добавим, что не только подходы на видовку стали удобнее, но и в целом подъезд к туристическому объекту, там отремонтировали дорогу для автотранспорта.

Подсказка тем, кто много слышал о Манской петле, но еще ни разу там не был и очень хочет восполнить этот пробел. Путь туда лежит через поселок Манский. Можно добраться туда можно на автобусе из Красноярска или на электричке до станции Усть-Мана. А дальше – пешком. Либо на автомобиле через поселок Усть-Манский держите ориентир на базу отдыха «Манская петля», это 6 километров. Машину можно оставить на обочине и дальше – пешком. Маршрут частично проходит по мелкому курумнику. Длина тропы вдоль берега составит около 2,5 километров, затем на развилке идем налево вверх в гору.

Кстати, здесь хорошая связь, можно ориентироваться по «Яндекс.Картам».