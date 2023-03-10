Спасай, норка, выручай, песец! Как в Якутии продавцы пушнины выживали четыре дня в заглохшей машине при -50

В Якутии двое мужчин провели четыре дня в тайге на 50-градусном морозе: машину замело по самые стекла. Фото: полиция Республики Саха (Якутия)

История выглядит, как совершенная фантастика, но поверьте, именно так все и было.

Участковый разглядел наполовину занесенную снегом машину. Переглянулся с двумя помощниками: «Ну что, пойдем откапывать? Царство им, поди, бедолагам, небесное...». С трудом подобрались к иномарке, открыли двери. А там в салоне сидели две фигуры, укутанные с ног до головы мехом – норка, мутон, песец. Из этой кучи пушнины на участкового глянули безучастные, но главное – живые глаза!

Безответственные

Скажем сразу, главные герои этой истории, двое предпринимателей из Тамбова, от журналистов отмахиваются и даже ругаются. Это понятно – попали в переплет почти анекдотичный, ну и не без хрестоматийного «жадность фраера сгубила». Зато местные рассказывают с удовольствием: ну и бизнесмены к ним пожаловали!

А дело было так. В среду 25 января, около 10 часов вечера, участковому Евгению Першину из поселка Усть-Куйга, расположенного за полярным кругом, на реке Яне в Усть-Янском районе Якутии, позвонили из районного центра. «У вас там двое мужиков на иномарке потерялись».

Для понимания, население поселка - около семисот человек. Места суровые, отсюда до студеного моря Лаптевых по прямой всего 156 километров. Еще здесь пользуются термометрами, где нижняя отметка показывает 70 ниже нуля. А пурга заметает так, что лопата в плотном снегу гнется. Вот примерно чего достаточно знать о месте, где произошла эта неординарная история.

- У нас держалось -50, - рассказывает участковый. - Наши северные люди в такой мороз без надобности за дверь не выезжают. А эти... одним словом – приезжие «с юга».

«Южане» приехали в республику из другого региона на своем автомобиле Nissan X-Trail. Одному, Евгению, 37 лет, второму Александру 61. Тревогу подняла жена Евгения, рассказав – последний раз муж звонил из поселка Депутатский (райцентр Усть-Янского района) 21 января. Предупредил, куда едут и что через несколько часов перезвонит. Но наступило уже 25 января, а телефон был вне зоны доступа.

Большой куш

Цель поездки была коммерческой. Мужчины занимаются торговлей мехами, ИП официально зарегистрировано в Тамбовской области. В Якутию приехали, чтобы сорвать большой куш. Неплохие шубы из натурального меха они могли закупить по 35 – 55 тысяч рублей за штуку (если сговориться на опт у поставщика, то и дешевле). А вот в Якутии, слышали, цены на них начинаются от 90 и выше.

Если бы бог торговли Меркурий им благоволил, ребята на самом деле привезли бы домой солидную сумму денег. Но оказалось, что северяне к пушнине относятся равнодушно. Здесь норковая шуба – это так, на парадный выход при слабеньком морозе. Непрактичная одежда. В цене хороший пуховик или дубленка из овчины.

Сначала приехали в Якутск, но там их никто не ждал. Направились на север, проехали 2 100 км, заруливая по пути в редкие поселения. Оказались в Депутатском. Отсюда планировали доехать до поселка Казачий, а потом до самого Тикси – во всех смыслах на край земли. До Тикси по прямой еще 300 километров.

По этим вводным полиция и начала искать пропавших.

Спасители Вячеслав Абабий, Евгений Першин, Олег Максимов. Фото: полиция Республики Саха (Якутия)

Ночь-полночь: поехали

- Стал отрабатывал версии, куда могли поехать? Три возможных направления, а нужно выбрать единственно правильный. Пообщался с нашими водителями, кто ездил в те дни куда-нибудь, - рассказывает участковый Евгений Першин. - У нас иномарки довольно редки, если бы кто видел внедорожник, да еще с номерами другого региона, однозначно бы запомнили.

Две версии отпали, осталась одна. Как выезжаешь из Усть-Куйги по основной дороге, в 22-м километре есть свороток и указатель: «Казачье». Но прямо посреди стоит знак «кирпич»! Его просто невозможно не увидеть. Даже среди ночи! Если догадка была верна, то какой черт их туда понес? Проблема в том, что зимник в это время года закрыт – засыпан и переметен снегом. Туда бессмысленно гонять снегоуборочную технику.

Искать «потеряшек» помогают именно дорожники. Начальник местного филиала компании «Дороги Арктики» Олег Максимов и его водитель Вячеслав Абабий – люди безотказные: надо, значит надо. Мороз ли, не мороз, ночь-заполночь – поехали.

Есть такой автомобиль, чудо отечественного автопрома, называется «Трэкол» (сокращенно от «транспорт экологический»). Легкий, но с большими колесами, такой пройдет и в тундре, и в болоте, и в снегу. Втроем выдвинулись на поиски. Ориентировались на местечко под названием Бурулях, это самая настоящая ловушка для неопытных путешественников, ветер здесь дует постоянно.

Держать руку на пульсе осталась глава поселка Усть-Куйга Варвара Сергеева. В одной руке у нее был обычный телефон (для связи с оперативником УгРо в районном центре), в другой руке спутниковый. Потому что сотовая связь в Якутии заканчивается сразу же на окраине села и без спутникового в тундре делать нечего.

Закоченели или нет?

Выехали, когда было 19 часов, в этих широтах уже глубокая ночь. Взяли с собой запас продуктов, ГСМ. Думали, что придется ехать как минимум сотню километров до Казачьего. Свернув на закрытый зимник, нашли едва заметные следы. Проехали еще километров 20, когда мощный свет фар «Трэкола» осветил занесенный внедорожник, как раз в Буруляхе. Время - 21 час.

- С минуту мы сидели молча, переглянулись. Были уверены процентов на 90, что живых в машине мы не увидим. Потом я говорю парням: «Ну что, пошли откапывать». Подошли, я со стороны водителя, Олег Максимов с другой. Вокруг машины штук шесть шуб лежало, когда буксовали, кидали их под колеса, чтобы выехать. Открываю дверь... – вспоминает Евгений Першин.

В салоне сидели две фигуры, с ног до головы укутанные в меха. По-видимому, мужчины уже мысленно простились с жизнью. Пришлось встряхнуть их, прикрикнуть, чтобы услышали и очнулись. Их пересадили в теплый «Трэкол», дали горячего чаю, стали общаться.

Постепенно тамбовцы пришли в себя и рассказали, что с ними случилось. Поначалу пытались машину из снега вытащить и действительно бросали шубы под колеса. Намеревались пару раз уйти пешком назад, в поселок, но возвращались, слишком холодно, а машина защищает от пронизывающего ветра. Экономили бензин, заводили ее как можно ненадолго, чтобы погреться. Шубы, как могли, натянули на себя, закутав ноги, тело, голову, штук по десять. На второй день у них закончились продукты. На третий - топливо. Последние сутки они уже мысленно прощались с жизнью.

«Кирпич»? Нет, не видели

- Нам часто приходится выезжать на поиски людей, каждую зиму, - рассказывает работник дорожной службы Вячеслав Абабий. – Честно скажу, мы обрадовались, что этих нашли живыми, и даже руки-ноги целые. Но у меня вопрос: они что, «кирпич» не увидели, когда свернули на засыпанную снегом дорогу? Спрашиваем у них, они говорят: «Мы всегда так ездим, всегда все нормально было. «Кирпич» – нет, не видели, мы не местные».

- Вячеслав, они хоть отблагодарили вас? Все же три человека помчались искать их в мороз, сами рисковали? До утра бы они уже точно не дотянули. Может, подарили вашим женам по шубе в благодарность за свое спасение?

- Нет, какие шубы?! Мы их привезли в поселок, они почти неделю прожили в гостинице, пока им машину прибуксировали. Я их встретил возле магазина, хотел узнать, как самочувствие – прошли мимо, ничего не ответили. Так и уехали.

Чистой воды авантюризм: климата не знали, запас продуктов не взяли, спутниковых телефонов на экстренный случай нет. Евгений Першин отругал их в сердцах (и правильно сделал): не пацаны какие-то, а взрослые дядьки. Сидели и ждали, когда кто-нибудь приедет дорогу чистить. Но дорога должно только в апреле открыться.

- Здесь лесотундра, дров для костра не наберешь. Были случаи, когда у нас в Якутии даже машины сжигали в подобной ситуации. Но когда мороз минус 50, огонь разжечь проблематично – это вам любой житель северных регионов скажет.

Вместо послесловия

Нам удалось дозвониться до одного из предпринимателей. Он возмутился: «Зачем полиция об этом написала? Я же говорил им не писать. Какое вообще право имели?» И в гневе бросил трубку. На самом деле пресс-служба якутской полиции рассказала о командной работе по спасению людей, об отзывчивости северян. А о продавцах шуб чего писать? История-то не про них.