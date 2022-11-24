Губернатор Красноярского края провел заседание штаба по строительству метро Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел заседание штаба по строительству метро в краевом центре. О том, что подготовка началась, знают уже все красноярцы. На перспективу это изменит транспортную схему миллионного города, решит ряд вопросов в части общественного транспорта. Но пока что общественность переживает по поводу проблем, связанных со строительством. Подогревает это и недавний скандал с уголовным делом, в котором фигурируют проектировщики первой линии метрополитена.

Подготовка идет полным ходом, согласно графику. О том, как – главе края доложили замгубернаторв Сергей Еремин и руководитель группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова (компания является подрядчиком строительства).

По словам Сергея Еремина, утверждена документация по планировке территории. Продолжаются инженерно-геологические изыскания. На трех площадках они уже завершены (тех самых, где работали автобурильные установки): на будущей станции на улице Шахтеров, на станции на площади Революции и на перегоне между станциями на Карла Маркса и Шахтеров.

Сейчас подрядчик строит объездные пути на месте строительной площадки на улице Молокова. До конца этого года дороги-дублеры должны быть запущены. Затем площадку огородят и начнут рыть котлован.

Далее, специалисты осматривают здания, которые попадают в зону строительства метрополитена. Несмотря на то, что сама линия будет проложена на глубине до 40-50 метров, этот момент нужно контролировать. Также предстоит вынести инженерные сети вокруг строительных площадок.

Под производственно-бытовые базы подрядчику переданы три площадки общей площадью более 24 гектаров.

Александр Усс напомнил, что на прямой линии, которую он проводит 17 ноября, многие красноярцы интересовались строительством метро. Это показатель интереса.

- Их интересует, когда начнется основная стройка, появится ли метро в обозначенные сроки. Сейчас ведется большая, в большей степени незаметная для большинства людей работа по подготовке к запуску строительства нашего метро. И Красноярский край со своей стороны принимает все необходимые меры по созданию условий для работы подрядчика – оперативно реагирует на запросы, проводит согласования в сжатые сроки. Такого же ответственного подхода мы ждем от всех участников процесса.