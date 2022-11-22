«Хоть борща-то поели?»: бабушка потерялась с собакой в лесу под Красноярском и сутки провела на морозе

Фото и видео: "Поиск пропавших детей"

Под Красноярском произошло чудесное спасение пенсионерки, которая сутки находилась в лесу. 76-летняя Светлана Остапина живет в деревне Крутая Емельяновского района. В субботу она ушла из дома прогуляться с собакой и заблудилась.

Тревогу родственники забили утром воскресенья: Светлана Станиславовна так и не вернулась домой, а на улице между тем было уже под -15 градусов. Они обратились к местным поисковикам-волонтерам, а те назначили срочный сбор возле местного леса.

Уже через полтора часа к деревне приехала первая группа поисковиков. Помимо волонтеров к делу подключились спасатели, кинологи, оператор дрона с тепловизором. Спасатели привезли с собой снегоход и квадроциклы и отправились на поиски, остальные, разбившись на группы, вышли пешком.

Среди поисковиков были и родственники бабушки: они шли по предполагаемому маршруту Светланы и пытались докричаться до нее или ее пса. Спустя некоторое время сын пропавшей женщины с друзьями нашел недобрый знак – шапку Остапиной на снегу.

Однако от шапки вели следы, по которым они нашли пропавшую женщину – замерзшую, но живую. Поиски заняли около четырех часов, но в лесу она пробыла намного дольше – поэтому первым делом ее посадили в машину, отогрели и вызвали скорую. Пес тоже был при ней.

– Бабушка молодец! Хорошо что она была очень тепло одета! Как успела рассказать по дороге домой - всю ночь ходила чтобы согреться , боялась даже присесть отдохнуть чтобы не замерзнуть и верила , что ее обязательно найдут, – рассказали волонтеры.

Сама Светлана Леонидовна, к слову, первым делом озаботилась состоянием своих спасителей. Она рассказала, что с утра сварила борщ и поинтересовалась, успели ли поисковики поесть.