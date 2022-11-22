Продал земель на 76 миллионов за 30 тысяч: экс-главу Березовки Суслова задержали за махинации с землей

Фото: СК по Красноярскому краю

В Красноярском крае был задержан бывший глава поселка Березовка Сергей Суслов. В апреле его сняли с должности после того, как он возглавлял поселение больше 20 лет. Чиновника заподозрили в махинациях с землей.

Сегодня СК сообщил, что Суслова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Следователи считают, что с 2015 по 2020 год он разрешал своим знакомым использовать земли под сельское хозяйство вопреки градостроительному плану и правилам землепользования.

Однако это было только началом схемы. Земли находились в производственных и водоохранных зонах, не предусматривающих сельскохозяйственное назначение, что заметно повышало их цену. После незаконного перевода земель из собственности поселка и изменения вида их использования земли передавались в аренду нечистым на руку аграриям без проведения торгов. После этого новые владельцы выкупали землю по заниженной стоимости.

Фото: администрация Березовки

В результате Суслов своими схемами нанес бюджету ущерб на 76 миллионов рублей – это стоимость 10 участков общей площадью почти 166 тысяч «квадратов». В реальности же бюджет получил за их выкуп всего… 30 тысяч рублей.

Сейчас Суслову выбирают меру пресечения. Пока он проходит обвиняемым по пяти эпизодам, но не исключено, что их может быть и больше.

Отметим, что 60-летний Суслов несколько раз переизбирался главой Березовки. В 1990–1993 годах он был депутатом Березовского райсовета, в 2001 году впервые стал главой.