Не такой уж слабый пол: жительница Тувы присела 60 раз с бараном на плечах

Аиза присела с бараном на плечах 60 раз и победила в национальном состязании. Фото из личного архива

История, что говорится «от февраля», но раскрутилась в соцсетях именно сейчас. Что не удивительно – накануне 8 марта истории о необычных женщинах получают особенный разонанс. На видео женщина приседает с бараном. И так – 60 раз! Это Аиза Идам-Сюрюн, самая простая жительница Тувы. Что же до приседаний с бараном, то Аиза, в буквальном смысле, просто мимо проходила:

- Это снято во время празднования Шагаа (Нового года по лунному календарю), тогда в феврале по всей Тыве проходили национальные соревнования, - рассказала Аиза «Комсомольской правде – Красноярск». - Среди них состязания среди мужчин и женщин «Хой кодурери», - так и переводится, поднятие барана.

Аиза. Фото: из личного архива

Я участвовать то даже не планировала! Просто пошла на празднование Шагаа рядом с домом. Иду мимо площадки, увидела, что женщина держит на шее барана и начинает с ним приседать. Заинтересовалась. Мне объяснили, что проходят соревнования. Одна девушка присела 25 раз, другая – 52, третья – 54… Вот я тоже решила проверить свои силы и попробовать. Побеждать и не думала. Но победила!

Аиза с барашком весом в 50 килограммов присела аж 60 раз и победила. Говорит, в спортзалы не ходит, просто от природы выносливая, да в юности занималась дзюдо. Лукавить не стала – после приседаний дней 10 болела спина.

Зато приз того стоил:

- Что подарили? – смеется она. – Да барашка того самого! До сих пор всей семьей доедаем!

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