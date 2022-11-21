В Красноярске готовят площадку под самый высокий флагшток в России Фото: Мария ЛЕНЦ

Самый высокий флагшток в России установят в Красноярске. Он поднимет триколор на 100 метров. В ходе прямой линии 17 ноября губернатор края Александр Усс сообщил о таких планах. Но оказывается, работа уже идет давно, полным ходом. Скажем больше – почти на финише. Конструкция уже готова, части полой трубы сварены, остается их оцинковать и покрасить, чтобы уберечь от коррозии. Ее изготовили в Ленинградской области, затем автофурами доставят в центр Сибири, где остается их только собрать воедино.

- Красноярский проект уникален тем, что здесь свои ветровые нагрузки, свой грунт. Предварительно здесь проведены огромные изыскательские работы. Будет изготовлен очень сложный фундамент, чтобы выдержать вес не менее уникальной конструкции. А весить она будет 72 тонны. Сама установка потребует сложных инженерных работ, прежде всего, строительства надежного основания. Собирать ее мы будем без болтов и сварных соединений, методом нахлеста каждой секции друг на друга, - поделился техническими подробностями директор компании «Амира – Энергомонтаж» Игорь Орлов.

Место выбрали знаковое – Николаевскую сопку. Отсюда, со смотровой площадки, виден почти весь город, как на ладони. И наоборот, российский триколор размером 33 на 22 метра можно будет увидеть издалека и днем, и особенно ночью – там будет художественная подсветка.

Специалисты уже пробурили и забетонировали 20 скважин глубиной по 6 метров. В ближайшее время начнут готовить основание для масштабной конструкции. Она должна быть надежной, на века, удержать и 72 тонны стальной конструкции, и 84 килограмма полотна. Флаг по заказу края шьют в Санкт-Петербурге.

В правительстве края добавили, что подъемный механизм на флагштоке будет отечественного производства. Помимо художественной подсветки сооружение обеспечат сигнальными огнями, чтобы в ночное время были видны его габариты для авиации. Также установят датчики, измеряющие силу и направление ветра – при сильных порывах высота флага будет корректироваться.