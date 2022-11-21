Рисунок: Судочакова Ксения

Спешим похвастать хорошими новостями! В конкурсе детских рисунков «Открытка Деду Морозу» появились первые участники!

Рисунок Ксении Судочаковой из Ачинска сразу создает новогоднее настроение. И подарков, смотрите, два. Видимо, Ксения уже сообщила Деду Морозу о своих пожеланиях. Или один предназначен ушастому симпатяге?

Еще выяснилось, что наши участники - очень творческие. Они не только замечательно рисуют, но еще и пишут стихи.

Так, Рауль Галиулин изобразил новогоднюю елочку, Деда Мороза и зайчика рядом с любимым магазином «Батон». Ребенок не просто проявил свои художественные таланты, но еще и креативно поздравил юбиляра: «С днем рождения, магазин! Такой как ты, всего один, гордишься ты своим товаром, ну и конечно, персоналом. Вырастает пусть доход. Каждый день из года в год, будет главным креатив и счастливым коллектив!».

Рисунок: Галиулин Рауль

Еще сестренка Мия Галиулина тоже нарисовала «Батон», а на нем огромную картину с символом наступающего Нового года – зайчиком! Подписала она свой рисунок так: «Процветания магазину! Будут пусть полны витрины, покупателей богатых, прибыль чтоб грести лопатой, безубыточной торговли, а работникам — здоровья!».

Рисунок: Галиулина Мия

Уважаемые наши участники, даже не сомневайтесь в том, что все ваши добрые пожелания обязательно дойдут до адресата!

Напомним, конкурс «Открытка Деду Морозу»— это совместный проект сетидискаунтеров «Батон» (входит в группу компаний «Красный Яр») и медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск. Повод серьезный – в декабре генеральному партнеру конкурса исполняется 25 лет. В честь юбилея и предстоящего Нового года было решено провести масштабный детский конкурс для детей из трех регионов – Красноярский край, республики Хакасия и Тыва.

От одного участника на конкурс принимается не более трех рисунков. Главная тема – Дед Мороз, зайцы и подготовка к новогодним праздникам. Готовые работы нужно сфотографировать или отсканировать и самостоятельно загрузить на страницу конкурса на сайте kp.ru.

Прием заявок продлится по 9 декабря 2022 года. С 12 декабря стартует голосование, которое продлится по 19 декабря. Итоги подведем 20 декабря.

Победителями станут 25 участников – по числу юбилейных лет «Красного Яра» - впервые в наших творческих конкурсах такое большое количество призеров. Каждый получил диплом и памятный подарок.

Кстати, после объявления результатов конкурса художники и педагоги, направившие их рисунки, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.

Все подробности на странице конкурса здесьhttps://www.krsk.kp.ru/media/905878/