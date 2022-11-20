Шеф-повар польщен: белый медведь-попрошайка вымогал еду у команды атомного ледокола на севере Красноярского края. Фото: стоп-кадр видео

Белые медведи на севере Красноярского края вконец обленились! Вместо того, чтобы добывать себе еду привычным способом — охотой — они попрошайничают. Один из таких наглецов вышел к атомному ледоколу «Вайгач».

Визит гостя снял на видео капитан судна Андрей Теницкий. В коротком ролике видно, как мишка встает на задние лапы и начинает складывать передние так,как это делают собаки, желая показать, какие они хорошие и заслуживают вкусняшку.

К слову, в Енисейском заливе никаких проблем с кормом у хищников нет: нерп вокруг предостаточно, но мишку явно привлек запах, исходящий из камбуза. Так что шеф-повар польщен.

Правда, кормить диких зверей нельзя, поэтому вылазка к людям для косолапого не увенчалась успехом, и вскоре он ушел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Выглядит бодрячком!»: спасенный белый медведь из Диксона понемногу идет на поправку (подробнее)