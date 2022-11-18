Детей из Красноярского края, республик Хакасия и Тыва приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Открытка Деду Морозу»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С сегодняшнего дня открыт прием заявок на участие в конкурсе детских рисунков «Открытка Деду Морозу». Эта дата выбрана не случайно, ведь именно 18 ноября самый добрый зимний волшебник отмечает свой день рождения.

В декабре 2022 года группе компаний «Красный Яр» исполняется 25 лет! В честь юбилея и предстоящего Нового года и было решено провести конкурс «Открытка Деду Морозу», приблизить праздничное настроение и, главное, порадовать любимого волшебника! Наверняка Дед Мороз любит не только дарить подарки, но и получать их.

Вдохновения и подарков будет много. Раз, два, три, четыре, пять… все «Батоны» сосчитать! Сегодня в сети 168 магазинов: они есть в большинстве населенных пунктов Красноярского края и в Хакасии, в этом году шесть «Батонов» открылись и в Республике Тыва.

Приглашаем принять участие в конкурсе рисунков «Открытка Деду Морозу» детей до 14 лет из этих трех регионов. От одного участника на конкурс принимается не более трех работ по заявленной тематике.

В Новом году главные помощники Деда Мороза – зайцы. Важно, чтобы они стали главными героями рисунков. Сюжетов может быть превеликое множество. Например, с ними происходят новогодние приключения, зайцы поздравляют Деда Мороза или наряжают елку, помогают маме делать салаты, лепить пельмешки или отправились в магазин за фруктами к новогоднему столу… А за вдохновением можно отправиться в «Батоны». Там уже вовсю хозяйничают очаровательные зайцы – символы 2023 года.

Рисунки могут быть выполнены на бумаге (картоне) в любом формате и различной технике и даже на графическом планшете. Для этого можно использовать карандаши, краски, тушь, гуашь, пастель, компьютерную графику и прочее. Готовый рисунок нужно сфотографировать или отсканировать и самостоятельно загрузить на страницу конкурса на сайте kp.ru.

Уважаемые воспитатели, педагоги и родители (или иные законные представители ребенка), не забудьте указать необходимую информацию. В строке «ФИО» - имя и фамилию РЕБЕНКА (автора рисунка). В соответствующей графе оставьте свой контактный телефон и электронную почту. В поле «Описание» - возраст участника конкурса, далее по желанию в свободной форме описание рисунка, историю его создания, поздравление Деду Морозу с Новым годом, можно и «Красному Яру» с юбилеем.

Победителями станут 25 участников – по числу юбилейных лет «Красного Яра» - впервые в наших творческих конкурсах такое большое количество призеров.

Победителям из Красноярска и ближайших населенных пунктов (до 50 км), а также финалистам, которые, несмотря на дальность расстояния, смогут приехать, дипломы и подарки вручат лично во время церемонии награждения в редакции «Комсомольской правды» в Красноярске.

Победители конкурса из отдаленных населенных пунктов Красноярского края, Хакасии и Тувы смогут забрать подарки в ближайшем магазине «Батон». Если в вашем населенном пункте магазина нет, подарки и дипломы будут отправлены по почте в декабре 2022 года.

Этапы конкурса

С 18 ноября по 9 декабря 2022 – прием конкурсных заявок;

12 декабря – 19 декабря 2022 – голосование за рисунки участников конкурса;

20 декабря 2022 - подведение итогов конкурса;

С 21 декабря по 30 декабря 2022 - награждение победителей конкурса «Открытка Деду Морозу».

Важно!

После объявления результатов конкурса художники и педагоги, направившие их рисунки, смогут скачать дипломы участников на сайте kp.ru.

Педагоги школ и детских садов, предоставившие на конкурс не менее 10 рисунков своих воспитанников, смогут получить именной диплом «За помощь в проведении конкурса детских рисунков «Открытка Деду Морозу».

Более подробно о конкурсе, его Положение и прием заявок здесь.