Красноярский экономический форум-2023 стартовал с работы молодежной площадки

Фото: ИВАНОВА Диана

1 марта начал работу 19-й Красноярский экономический форум. Трехдневную программу форума открыла молодежная площадка «Поколение 2035». Ее участники на различных дискуссиях обсуждали карьерные тренды и возможности для молодежи.

- В этом году мы обсуждаем тему профессионалов будущего, - рассказал Евгений Гаврилов, председатель Молодежного правительства Красноярского края. - Сегодня на площадках работают 14 молодежных лидеров – молодых экспертов из разных уголков страны, порядка 1000 очных участников из 45 регионов обсуждают возможные траектории своего развития.

В этом году впервые участниками молодежного дня форума стали и совсем юные ребята с 14 лет: на площадку приехали лидеры Российского движения детей и молодежи «Движение первых» из сибирских регионов, участники и выпускники управленческой программы Росмолодежи «Голос Поколения».

Открыл работу молодежной площадки дискуссионный клуб, участники которого обсудили карьерные перспективы современной молодежи. Основными темами стали нейросети и IT как тренд карьерного роста, просвещение и развитие молодежных и корпоративных сообществ.

Евгения Швыркунова, директор департамента координации федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» Университета-2035, представила проект «Код будущего» и рассказала о возможностях получения IT-профессии. Эта сфера сейчас востребована: дефицит специалистов составляет до миллиона человек.

Также эксперты обсудили тренд последних двух лет – нейросети, как искусственный интеллект помогает в работе и сможет ли он заменить человека.

Так, Георгий Будный, заместитель генерального директора Российского общества «Знание», считает, что молодежи не стоит бояться конкуренции с современными технологиями.

- Никто лучше человека не сможет находить нестандартные пути решения, - отметил он. – Стоит продвигаться в креативной области, развивать софт-скиллы, гибкость ума, а технологии будут несколько упрощать рутину.

Главное событие молодежного дня форума «Поколение-2035» – пленарное заседание открыл губернатор Красноярского края Александр Усс. Во вступительном слове он отметил, что Красноярский край может поделиться позитивным опытом развития профессионального образования.

- Я уверен, что Сибирь и Красноярский край – хорошее место для получения качественного образования. И главной предпосылкой этого качества является практическая ориентированность. Сибирский федеральный университет, в котором мы сейчас находимся, изначально задумывался Президентом Владимиром Путиным как научно-образовательная платформа крупнейших корпораций, которые являются локомотивами нашей экономики. Именно таким образом мы стремимся строить нашу систему образования, начиная со школ, где создаются профессионально-ориентированные, корпоративные классы. У нас есть фонд науки, оттуда мы выделяем средства на те программы, которые реально востребованы в нашей экономике. Такую же цель преследуют наши именные стипендии, которые получают как школьники, так и студенты.

На дискуссионных площадках участники форума обсудили возможности получения профессиональных навыков, начиная со школьных лет, проектирование карьерного пути и профессиональные тренды будущего, перспективы для молодежи на ближайшее десятилетие.

Добавим, итоги работы молодежного дня подведут 2 марта в основной день деловой программы форума.