Житель Красноярска устроил стрельбу в магазине, чтобы самоутвердиться перед продавцом

Фото: скриншот из видео МВД по Красноярскому краю

В феврале прошлого года в Красноярске местный житель пришел в магазин и устроил стрельбу. Как сообщает МВД по краю, сейчас ему вынесли приговор.

Все случилось в Ленинском районе Красноярска. 37-летний красноярец зашел в магазине, после чего несколько раз выстрелил из своей пневматической винтовки в сторону продавца.

К счастью, никто не пострадал. Мужчину задержали почти сразу. Полицейским задержанный рассказал, что ранее между ним и продавцом случился конфликт, и он решил самоутвердиться перед оппонентом таким странным способом.

В итоге на красноярца завели уголовное дело, а спустя год вынесли приговор. Суд признал его виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.