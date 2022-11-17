В Ачинске из кошки-найденыша сделали актрису драмтеатра, чтобы пристроить её в добрые руки

Фото: achdt.ru

В Ачинске сотрудники драмтеатра из кошки-найденыша сделали актрису, чтобы пристроить её в добрые руки. Как рассказали в самом театре, кошка Муся сыграла роль подарка в спектакле режиссера Дмитрия Акимова «Первая любовь» по повести Тургенева.

Фото: achdt.ru

Акимов сразу заявил о том, что ему в спектакле потребуется «живой реквизит». Изначально команда хотела сотрудничать с приютом, чтобы и актрису себе найти, а заодно пристроить пушистое создание, нуждающееся в доме. Но тут на пороге театра появилась Муся. Как отмечают в сотрудники, почему-то кошки очень любят их здание.

- Кошечка нашла нас сама, придя к театру и жалобно мяукая, пока не стала замечена нашими сотрудниками. Её тут же отнесли в репетиционный зал, она понравилась режиссеру и он дал добро. Поэтому утомительные кастинги не потребовались, сразу начались репетиции, - отмечают в пресс-службе театра.

Перед своим дебютом Муся совсем не волновалась. Она отыграла блестяще, зал рукоплескал пушистому дарованию. Театральные критики отмечают, что премьера и так была очень удачной, а кошка добавила ей изюминку. Сейчас новоиспеченная актриса ищет дом и любящую семью.

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