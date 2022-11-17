В Красноярске неизвестные шутники установили картонную фигуру Зеленского с рекламой наркодиспансера

17 ноября в Красноярске на улице Комбайностроителей неизвестные поставили рядом с наркодиспансером фигуру президент Украины Владимира Зеленского, рекламирующего услуги учреждения. Снимок прислал читатель.

Фигура Зеленского стояла буквально в сотне метров от наркодиспансера. На баннере, который держит в руках рекламный персонаж, было написано, что в диспансере работают даже «даже с самыми тяжелыми случаями». В учреждении сообщили, что не имеют отношения к этому, кто установил картонное изваяние – неизвестно.

Впрочем, простоял «Зеленский» у наркодиспансера недолго. Буквально через несколько часов фигуру убрали. Правоохранителей также оповестили об инциденте.