«Обычно такие пострадавшие погибают на месте»: красноярские врачи спасли двух пациентов со свернутыми шеями

Врачи красноярского БСМП спасли двух пациентов с вывихом шеи. Фото: kraszdrav.ru

В Красноярске врачи БСМП спасли пациентов с вывихом шеи и повреждениями двух позвонков. Как сообщают в пресс-службе минздрава края, обычно такие повреждения для человека являются фатальными.

Вывих в шейном отделе позвоночника с повреждением позвонков чаще всего получают при падении с большой высоты или после ДТП. Завотделением травматологии БСМП Константин Тутынин рассказал, что эта травма во врачебной практике встречается крайне редко, а тут оба пациента поступили в больницу с разницей в две недели:

- За всю карьеру врач может с такой травмой ни разу не столкнуться и только прочитать описание в спецлитературе, - пояснил врач.

Пострадавших в срочном порядке прооперировали. Вывихи были вправлены, а позвонки – закреплены металлическими конструкциями. После лечения в стационаре обоих пациентов отправили домой, однако ближайшие 2-3 месяца им предстоит прожить в специальном корсете на шее.

- Это тяжелейшая травма, обычно такие пострадавшие погибают на месте. Но мы оказали им всю необходимую медпомощь. Наши травматологи владеют всеми современными технологиями оперативного лечения позвоночника, - добавил Константин Тутынин.

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