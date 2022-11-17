В Красноярске мужчина трижды обнес одну и ту же квартиру

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина трижды залез и ограбил одну и тут же квартиру. Пустующий дом грабитель заметил случайно и решил воспользоваться такой возможностью, рассказали в ГУ МВД.

34-летний мужчина уже имел судимость за кражи. Однажды вечером он возвращался домой пьяным и испугался, увидел наряд ППС. Чтобы его не задержали, мужчина перепрыгнул через забор во двор частного дома. На шум никто не вышел.

Через несколько дней житель Красноярска вспомнил о необитаемой квартире и решил поправить свое финансовое положение. Стекло он отжал тем, что под руку попалось, залез в дом и забрал ноутбук и устройство для зарядки аккумуляторных батарей.

За первой кражей последовали еще две – в общей сложности мужчина вынес вещей на 38 тысяч рублей. Пропажу хозяйка обнаружила, когда спустя две недели после последнего посещения заехала в дом.

Полиция задержала мужчину и завела уголовное дело. Расследование уже закончено, вору предъявлено обвинение.

Часть вещей удалось найти и вернуть хозяйке.