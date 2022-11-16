«Ребенок молчал три года»: в Туве 55-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку

55-летний житель Тувы изнасиловал 11-летнюю девочку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве обвинение в изнасиловании несовершеннолетней выдвинули против 55-летнего местного жителя. Об этом «КП-Красноярск» рассказали в региональном СК.

Все случилось осенью 2019 года в частном доме одного из поселков Дзун-Хемчикского района Тувы. Тогда еще 52-летний изверг пришел в гости к своей знакомой, но дома той не оказалось. Возможно, он пришел к сельчанке, чтобы удовлетворить инстинкты, это сейчас устанавливают следователи, но мужчину встретила 11-летняя опекаемая женщины.

Девочка знала мужчину, поэтому впустила в дом. Но там он напал на ребенка и изнасиловал. Она не рассказывала об это никому – «молчала три года» - рассказывают следователи.

Помогла выйти на извращенца случайность – мужчину проверяли по другому делу, и решили опросить девочку, следователям она и призналась в случившемся.

В отношении сельчанина завели уголовное дело по статье «изнасилование, совершенное в отношении потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». Тем не менее, в СИЗО мужчину не отправили. Он находится под домашним арестом. Ему грозит до 20 лет колонии.

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