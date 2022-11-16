«Со мной ни один мужик столько не жил»: Лолита во время концерта в Красноярске уговорила пару не разводиться

Фото: скриншот видео

Во время своего выступления в Красноярске Лолита попыталась отговорить от развода семейную пару. Видео с концерта опубликовал телеграм-канал «Бал дебютанток».

Оказалось, что муж красноярки поднялся на сцену и заявил, что жена хочет с ним развестись. Певица решила не оставлять эту историю и тут же спустилась в зал.

- Оля, иди сюда! Оля, ты что, статистику не знаешь? Уведут же сразу! – каждую фразу Лолиты публика встречала смехом.

Когда певица добралась до Ольги, то расспросила ее о причинах развода.

- Что он не так сделал? Из-за чего на развод подали?

- Достало все.

- Вы сколько лет женаты?

- 20 лет.

- Со мной ни один мужик столько не жил! Не разводись, если не пьет. Бывает иногда? Я тоже, бывает. А билеты он купил на концерт?

- Я.

После этого Лолита подвела женщину к мужу и запела строчку одной из своих песен «Целуй до взрывов водородных». После этого пара обнялась и поцеловалась под аплодисменты всего зала.

Лолита выступила с концертом в Гранд-Холле Сибирь 14 ноября.