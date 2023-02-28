Красноярск может стать новой столицей киноиндустрии

Сергей Щеглов и Инесса Юрченко. Фото: предоставлены кинокомпанией «Триикс Медиа»

В Красноярском крае появилась собственная кинопроизводственная база и заработала система рибейтов (возврата средств). Все это случилось благодаря поддержке руководства региона в лице губернатора Александра Усса и питерской кинокомпании «Триикс Медиа», открывшей в Красноярске свой филиал.

- «Триикс Медиа» является одной из крупнейших продюсерских компаний страны. Вы сняли знаменитые сериалы «Невский», «Шеф», «Первый отдел», «Великолепная пятерка», кинокартины «Небо», «Ржев» и многие другие популярные проекты. Снимаете и в России, и за рубежом. Почему решили открыть свой филиал в Красноярске?

Инесса Юрченко: - Открытие нашей дочерней компании «Сибирь Триикс Медиа» скорее было вдохновением. Сибирь – это реальное место силы, которое заряжает тебя энергией через ошеломляющую красоту своей природы, гостеприимство людей. Там живут совершенно уникальные люди, которые очень добры и максимально отзывчивы. Когда мы снимали в Красноярском крае историческую драму «Красный Яр» о золотоискателях Сибири 1860-х годов, на большинство ролей взяли артистов театров Красноярска. Они очень талантливые и профессиональные. Работать над кинокартиной было в удовольствие. И что очень важно, на каждом этапе кинопроизводства нам была оказана всевозможная помощь.

Это так здорово, когда, снимая кино, постоянно чувствуешь поддержку со стороны губернатора Александра Усса и его команды.

То есть Красноярский край для кинопроизводителей – это шикарные натурные съемки, колоссальный кадровый потенциал, а главное, заинтересованность руководства региона в развитии киноиндустрии.

Историческая драма «Красный Яр» рассказывает о событиях 1860-х годов, когда Енисейскую губернию накрыла «золотая лихорадка». Фото: Алексей ГУРКО

Сергей Щеглов: - Эту заинтересованность мы увидели, когда приехали на Международный форум кинопроизводителей в Красноярск в прошлом году. Губернатор Александр Усс высказал свои пожелания о том, что важно возродить кинопроизводство в Сибири и вывести кинематограф Красноярского края на федеральный уровень. Нам эта идея понравилась. И мы стали совместно с его заместителем Василием Нелюбиным активно работать в этом направлении. Мы понимали, что широкие просторы Сибири из Санкт-Петербурга или Москвы, где в основном сосредоточены деньги на кинопроизводство, никак не объять. Это очень дорого. Решили объединить наши возможности с краевым госучреждением культуры «Енисей кино», открыв филиал в Красноярске. Теперь у Красноярского края есть собственная кинопроизводственная база.

- Какие возможности она открывает кинопроизводителям и в чем ваш интерес?

Инесса Юрченко: - Для всех кинопроизводителей, планирующих съемки в Сибири, появилась возможность провести любой этап создания проекта прямо на месте. Не буду скрывать, что в большей степени такими возможностями планируем пользоваться мы сами. Нам это интересно, и мы видим хорошую отдачу от зрителей.

Осенью прошлого года при организационной поддержке нашей дочерней компании и «Енисей кино» мы сняли в Красноярске спецсерии детективного сериала НТВ «Первый отдел» и детективного сериала Пятого канала «Великолепная пятёрка». В съемках массовых сцен участвовали жители Красноярска, на съемочных площадках трудились красноярские актёры и технические специалисты. Это пример практического опыта работы созданной кинопроизводственной базы.

Сергей Щеглов: - Хочу также подчеркнуть, что использование возможностей, которые предоставляет кинопроизводственная база Красноярского края, позволяет значительно снизить стоимость проектов без потери в качестве.

- Если оборудование и транспорт можно закупить, то откуда берутся специалисты?

Инесса Юрченко: - Специалистов киноиндустрии из Красноярского края готовим абсолютно бесплатно, но качественно. Нам же потом с ними работать. Как это происходит? Совместно с «Енисей кино» и при поддержке руководства Красноярского края мы обучаем теории на базе факультета дополнительного образования Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Практические занятия проводятся на наших съемочных площадках. По итогам обучения ребята получают сертификаты о повышении квалификации. Хочу подчеркнуть, что мы готовим специалистов из Красноярского края, которые потом возвращаются обратно в регион и работают там.

Сергей Щеглов: - Такое обучение мы начали в августе прошлого года и подготовили 23 специалиста. Это ассистенты режиссеров, локейшн-менеджеры, ассистенты художников-постановщиков, декораторы и другие. Готовим в первую очередь по наиболее востребованным специальностям.

В кадре усадьбы 19 века Исторического квартала в Красноярске. Фото: Алексей ГУРКО

- С учетом полученного практического опыта планируете продолжить создание кинопроизводственных баз в других регионах?

Инесса Юрченко: - Да, планируем. Пока не буду раскрывать, где конкретно. Но опять же, всё зависит от желания людей на местах. В Красноярском крае получилось. Это был для нас бесценный опыт.

Сергей Щеглов: - Абсолютно согласен. Эффективность такой работы напрямую зависит от заинтересованности и поддержки руководства регионов.

- Спасибо за ваши ответы.

Специальный проект «Комсомольской правды» «Время Сибири» к КЭФ-2023