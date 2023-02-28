Леса в Красноярском крае круглосуточно под контролем

Лесной спецназ тушит пожары там, где нет дорог. Фото: Лесопожарный центр

Охраняют их от огня специалисты краевого Лесопожарного центра. Их главная задача - предотвращать возгорания и оперативно реагировать на возникающие угрозы.

С неба и на земле

В 2010 году краевой Лесопожарный центр объединил все работы по авиа и наземному патрулированию лесов и тушению лесных пожаров в крае. В его структуру сегодня входят 5 авиационных звеньев, включающих в себя 21 авиаотделение и 61 лесопожарную станцию.

Сотрудники наземной службы охраны лесов от пожаров добираются до очагов огня на спецтехнике. Лесной спецназ тушит пожары там, где нет дорог. К труднодоступным очагам возгораний их доставляет авиация. Десантники-пожарные спускаются с вертолетов с помощью спецснаряжения. Парашютисты пожарные прыгают к очагам возгораний с парашютами с борта самолета Ан-2. Краевой Лесопожарный центр постоянно расширяется. В прошлом году на севере края были созданы точки базирования авиации, пункт дозаправки и авиаотделение. Благодаря нацпроекту «Экология» регулярно обновляется автопарк, оборудование, инструменты и снаряжение.

С 2023 года во всех районах края будет работать более 2000 лесных пожарных. Фото: Лесопожарный центр

- За четыре последних года мы почти на 50% модернизировали автопарк лесопожарных формирований, - рассказал Виталий Простакишин, директор краевого Лесопожарного центра. - Сейчас на вооружении лесных пожарных - почти 500 единиц высокопроходимой техники, более 4500 единиц оборудования, инвентаря и средств связи. Это позволяет работать на опережение. Как результат, площади, пройденные огнем, в регионе сократились в пять раз относительно пятилетних показателей. Также в планах расширить систему дистанционного мониторинга лесных пожаров до 144 видеокамер за счет установки дополнительных комплексов еще в 25 территориях региона.

Обновление материально-технической базы лесных пожарных - важная часть масштабной модернизации системы охраны лесов от пожаров, которую в 2019 году инициировал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Активная подготовка

Сегодня в Красноярском крае продолжается подготовка к новому пожароопасному сезону 2023 года. Одна из ключевых задач - подготовка личного состава лесопожарных формирований. Перед началом сезона сдать теорию, нормативы и практику обязаны все без исключения сотрудники, которым предстоит противостоять огненной стихии. В начале февраля на базе аэропорта в Шушенском бойцы авиаслужбы регионального Лесопожарного центра начали отрабатывать навыки прыжков с парашютом с самолета Ан-2. Во время тренировок парашютист-пожарный выполняет по 12 прыжков с высоты около 1000 метров.

- Каждому из нас - даже самым опытным - до начала пожароопасного сезона необходимо пройти весь курс обучения - от теории и сдачи нормативов физподготовки до практической отработки прыжков с самолета Ан-2, - пояснил Алексей Шатров, инструктор парашютно-десантной пожарной команды Енисейского авиаотделения. - Ведь чаще всего в реальных условиях прыгать с парашютом нам приходится на ограниченную площадку для высадки, поэтому от профессионализма и мастерства зависит наша безопасность.

После погрузки на борт самолета Ан-2 перед участниками тренировки стоит задача – с высоты в 1000 метров приземлиться в четко указанный инструкторами квадрат. Фото: Лесопожарный центр

Вместе с авиапожарными допуск к самостоятельной работе получают и летчики-наблюдатели, которые по факту являются «мозговыми центрами» по борьбе с огнем.

В ближайшее время обучение пройдут десантники-пожарные и специалисты наземных подразделений краевого Лесопожарного центра.

С 2023 года во всех районах края будет работать более 2000 лесных пожарных. У них на вооружении - авиация, спецтехника, оборудование, дроны, современные технологии, спутниковые данные, камеры видеонаблюдения. Все это позволит круглосуточно контролировать ситуацию в лесах и тушить пожары максимально быстро.

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