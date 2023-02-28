Студенты Сибирского федерального университета придумали программу распознавания телефонных мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

Как обезопасить себя и своих близких от телефонных мошенников? Студенты Института космических и информационных технологий (входит в структуру Сибирского федерального университета) создали команду Yozik_Dev и придумали такой сервис, который позволит распознать аферистов в тот момент, когда они «обрабатывают» свою потенциальную жертву во время телефонного разговора, пишет «МК-Красноярск» со ссылкой на пресс-службу СФУ.

Отметим по собственному опыту, что в базе преступников зачастую уже есть информация на потенциальную жертву – звонят, называют имя-отчество, пугают: «кто-то кто-то пытается украсть деньги с вашей карты». Делаю все, чтобы заставить человека перевести им накопления. И не только свои, но и взятые в кредит. Не всякий может сориентироваться в такой момент и поймать мошенника на лжи.

- Наша программа записывает диалог, переводит его в текст, а потом проверяет на спам или вирусы. Если есть подозрение, что на том конце провода мошенник, то программа передает данные пользователю. Студенты собираются продолжить работу над программой. Их проектом заинтересовался Центробанк - предложил команде стажировку и совместное развитие проекта с последующим выходом на рынок, - поделился Виталий Вайнштейн, доцент Института космических и информационных технологий, он же – научный руководитель команды.

Над уникальной программой студенты работали два месяца. В результате она была отмечена как одна из лучших на форуме «Кибербезопасность в финансах», который проходил в Екатеринбурге с 15 по 17 февраля. Команда Yozik_Dev заняла третье место. Пару слова о форуме – это одной из крупнейших мероприятий, где обсуждается информационная безопасность. В состав жюри вошли председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее заместитель Руслан Вестеровский и директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

Один из разработчиков студент Борис Круглов поделился впечатлением:

- Два месяца мы готовили наш проект, чтобы потом за три минуты представить его перед серьезной комиссией. Было полезно пообщаться с представителями департамента информационной безопасности Центрального банка.