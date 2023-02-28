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Общество28 февраля 2023 7:40

Студенты Сибирского федерального университета придумали программу распознавания телефонных мошенников

Центробанк уже заинтересовался этой разработкой
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Студенты Сибирского федерального университета придумали программу распознавания телефонных мошенников

Студенты Сибирского федерального университета придумали программу распознавания телефонных мошенников

Фото: Мария ЛЕНЦ

Как обезопасить себя и своих близких от телефонных мошенников? Студенты Института космических и информационных технологий (входит в структуру Сибирского федерального университета) создали команду Yozik_Dev и придумали такой сервис, который позволит распознать аферистов в тот момент, когда они «обрабатывают» свою потенциальную жертву во время телефонного разговора, пишет «МК-Красноярск» со ссылкой на пресс-службу СФУ.

Отметим по собственному опыту, что в базе преступников зачастую уже есть информация на потенциальную жертву – звонят, называют имя-отчество, пугают: «кто-то кто-то пытается украсть деньги с вашей карты». Делаю все, чтобы заставить человека перевести им накопления. И не только свои, но и взятые в кредит. Не всякий может сориентироваться в такой момент и поймать мошенника на лжи.

- Наша программа записывает диалог, переводит его в текст, а потом проверяет на спам или вирусы. Если есть подозрение, что на том конце провода мошенник, то программа передает данные пользователю. Студенты собираются продолжить работу над программой. Их проектом заинтересовался Центробанк - предложил команде стажировку и совместное развитие проекта с последующим выходом на рынок, - поделился Виталий Вайнштейн, доцент Института космических и информационных технологий, он же – научный руководитель команды.

Над уникальной программой студенты работали два месяца. В результате она была отмечена как одна из лучших на форуме «Кибербезопасность в финансах», который проходил в Екатеринбурге с 15 по 17 февраля. Команда Yozik_Dev заняла третье место. Пару слова о форуме – это одной из крупнейших мероприятий, где обсуждается информационная безопасность. В состав жюри вошли председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, ее заместитель Руслан Вестеровский и директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

Один из разработчиков студент Борис Круглов поделился впечатлением:

- Два месяца мы готовили наш проект, чтобы потом за три минуты представить его перед серьезной комиссией. Было полезно пообщаться с представителями департамента информационной безопасности Центрального банка.

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